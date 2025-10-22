La concurrence est rude sur le marché des roadsters compatibles avec le permis A2, l’un des segments les plus porteurs avec celui des trails. Entre les Yamaha MT-07, Honda Hornet 750 et Suzuki GSX-8S, Kawasaki maintient le cap avec sa nouvelle Z650 "S". Il faut dire que les Z fonctionnent toujours aussi bien, Z900 en tête. De quoi motiver la firme japonaise à redonner un coup de jeune à son roadster mid-size, avec des upgrades bienvenues pour 2026.

Le modèle 2025 s’agrémentait d’un contrôle de traction de série. Ce nouveau millésime pousse la dotation techno plus loin, avec un nouvel éclairage LED, un ABS Continental de dernière génération et un nouvel écran TFT connecté de 4,3 pouces. Ceui-ci embarque une luminosité adaptative en temps réel ou ajustable sur deux niveaux. En revanche, le shifter et le port USB-C restent en option.

L’ergonomie est revue, en témoigne son nouveau guidon élargi de 30 mm et ses reposes-pieds repositionnés, inclinant la position du pilote vers l’avant. Le confort n’est pas mis sur la touche pour autant, avec une nouvelle selle, plus large et plus haute de 20 mm.

Le style Sugomi, cher à Kawasaki, demeure. Mais on note, à l’instar de la dernière Z900 en date, un changement esthétique. La tête de fourche et les carénages sont redessinés avec une finition plus valorisante.

Du reste, pas de changement coté moteur. On retrouve le bicylindre de 649 cm3, intégré à un cadre tubulaire et associé à un boite 6 vitesses, développant 68 ch et 64 Nm, toujours bridable à 47,5ch pour les permis A2.

La nouvelle Kawasaki Z650 S 2026 débarquera chez nous au premier trimestre 2026.