Essai Kawasaki Z900 2025 : fiche technique

Moteur :

Type :4 cylindres en ligne, DOHC, 16 soupapes

Cylindrée : 948 cm3

Refroidissement : liquide

Puissance : 124 ch

Régime puissance max : 9’500 tr/min

Couple Max : 97.4 Nm

Régime couple max : 7’700 tr/min

Dimensions :

Longueur : 2’065 mm

Largeur : 830 mm

Hauteur de selle 830 mm

Empattement : 1’450 mm

Poids en ordre de marche : 214 kg

Capacité du réservoir : 17 litres

Électronique :

Régulateur de vitesse : de série

Aide au pilotage : KTRC sensible à l’angle

Freinage : ABS sur l’angle

Frein avant : Double disques ø 300 mm, étrier 4 pistons à fixation radiale Nissin (Brembo M4.32)

Frein arrière : Simple disque ø 250 mm, étrier 1 piston

Partie cycle :

Châssis : Cadre treillis en acier à haute résistance

Suspension avant : Fourche inversée ø 41 mm entièrement réglable

Course av. : 120 mm.

Suspension arrière : Monoamortisseur backlink réglable en précharge et en rebond (Öhlins S46 avec précharge déportée et réglable en compression et rebond)

Course ar. : 140 mm.

Pneu avant : 120/70 ZR 17 Dunlop Sportmax Q5A

Pneu arrière : 180/55 ZR 17 Dunlop Sportmax Q5A

Transmission :

Boîte : 6 vitesses

Shifter : de série

Embrayage : multidisques à bain d’huile, commande mécanique

Finale : par chaîne

Prix : à partir de 9 999 €