Elle aura fait couler de l’encre, la nouvelle Hornet CB750 Hornet ! Autant critiquée qu’admirée, le roadster Honda ne laisse pas indifférent. Preuve en est coté ventes, puisqu’elle arrive à s’imposer sur les plates-bandes des Yamaha MT-07 et Kawasaki Z650, jusqu’à redéfinir un nouveau standard sur le segment.

Pour 2025, Honda revoit le design de son roadster. Inspiré de la nouvelle Honda CB1000 Hornet, le double optique à LED est plus agressif, intégré dans un nouveau carénage. A son bord, un nouvel écran TFT de 5 pouces avec interface revue prend place.

Les suspensions, composées d’une fourche Showa SFF-BPTM de 41mm et d’un amortisseur Pro-Link, se parent de nouveaux réglages pour un meilleur ressenti sur le train avant. L’ensemble est toujours freiné par Nissin, avec un double disque à l’avant de 296 mm (étrier 4 pistons) et un simple disque à l’arrière de 240 mm, assistés par un ABS double canal. A cela s’ajoutent un système d’arrêt automatique des clignotants et d’alerte en cas de freinage d’urgence (ESS).

Au cœur du frelon, on retrouve le vaillant bicylindre parralèle de 755 cm2 cadencé par 92 ch et 75 Nm de couple, bridable à 47,5 ch pour les permis A2. 3 modes de conduite, 3 niveaux de contrôle de traction, 3 niveaux et de frein moteur et un anti-wheeling y sont associés.

La Honda CB750 Hornet 2025, qui devrait arriver en début d’année prochaine, pourra s’enrichir de nouveaux coloris et accessoires répartis sous formes de "packs" (Style, Sports et Comfort).

Honda CB750 Hornet 2025 : fiche technique

Moteur :

Type : Moteur parallèle à 4 temps, 8 soupapes, refroidi par liquide SOHC avec vilebrequin à 270°

Cylindrée : 755 cc

Alésage x Course (mm) : 87 mm x 63,5 mm

Taux de compression : 11.0:1

Puissance maximale : 67,5 kW à 9 500 tr/min / 34,5 kW à 5 250 tr/min (A2)

Couple maximal : 75 Nm à 7 250 tr/min / 66 Nm à 4 750 tr/min (A2°

Niveau sonore à l’arrêt (dB) : max. 77 dB

Vitesse maximale : 205 km/h / 170 km/h (A2)

Capacité d’huile : 3,8 L

Carburation : Injection de carburant PGM-FI

Capacité du réservoir : 15,2 L

Émissions de CO2 WMTC : 99 g/km / 95 g/km

Consommation de carburant : 4,3 L/100km / 4,1 L/100km

Transmission :

Type d’embrayage : Multidisque humide, embrayage assisté

Type de transmission : Transmission manuelle à 6 rapports

Transmission finale : Chaîne

Cadre :

Type de cadre : Cadre en acier de type diamant

Châssis :

Dimensions (L x l x H) : 2 090 mm x 780 mm x 1 085 mm

Empattement : 1 420 mm

Angle de chasse : 25°

Chasse : 99 mm

Hauteur de selle : 795 mm

Garde au sol : 140 mm

Poids à sec : 192 kg

Rayon de braquage : 2,7 m

Suspensions :

Avant : Fourches Showa SFF-BP USD de 41 mm, 130 mm de débattement

Arrière : Amortisseur monoshock, bras oscillant Prolink, 130 mm de débattement

Roues :

Roues avant : 17M/C x MT3.50 en aluminium coulé à 5 rayons

Roues arrière : 17M/C x MT4.50 en aluminium coulé à 5 rayons

Pneus avant : 120/70ZR17M/C (58W)

Pneus arrière : 160/60ZR17M/C (69W)

Freins :

Type ABS : ABS à 2 canaux

Freins avant : Étrier de frein Nissin à quatre pistons monté radialement, double disque flottant de 296 mm

Freins arrière : Étrier à piston unique, disque unique de 240 mm

Electronique :

Instruments : Écran TFT de cinq pouces, affichage multi-informations

Phare : LED (2 projecteurs carrés)

Feu arrière : LED

Connectivité : RoadSync

USB : Type C

Annulation automatique des clignotants : Oui

Système de sécurité : HISS

Modes de conduite : Sport, Standard, Pluie et Mode Utilisateur

HSTC : Trois niveaux + OFF

Fonctions supplémentaires : ESS

Prix : 7990 euros