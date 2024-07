Et si la petite soeur de la Triumph Daytona 660 n’était pas anglaise, mais chinoise ? C’est ce que laisse penser le nouveau projet de CFMoto, inspiré de la feu Daytona 675 R. D’abord présentée l’année dernière au CFMoto Day en tant que concept, la 675 SR-R devient réalité.

Au coeur de la machine, un 3 cylindres de 674 cm3 développant 95 ch et 70 Nm de couple, donc potentiellement bridable et compatible avec le permis A2. A cela s’ajoutent 15 litres de réservoir et un poids de seulement 194,5 kg tous pleins faits, le tout suspendu par KYB (fourche inversée, amortisseur réglable) et freiné par J.Juan. Ça fait envie !

Coté style, on retrouve l’identité affirmée de la CFMoto 450 SR, en plus radicale et aiguisée, en témoignent ses carénages aérodynamiques, ses ailerons et ses caches de disques de freins sur le train avant. Et qui dit moto moderne dit dotations techno qui vont avec : modes moteur, écran TFT de 5 pouces, port USB, contrôle de traction et shifter de série.

On attend désormais la présentation officielle sur ce qui s’annonce comme une sérieuse alternative à la Triumph Daytona, et plus globalement à toutes les sportives mid-size du marché.