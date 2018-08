Course estivale pour les side-cars OPEN & PROMO-RSCM 2018

Photos de JF.Janvier Circuit Jean Pierre Beltoise (Haute Saintonge) les 28 & 29 Juillet 2018.Très bon accueil par Sylvain et Sandra et toute l’équipe du MCHS. Des officiels FFM efficaces et connaissant bien le circuit et ses difficultés. Pour nous une nouveauté, c’est Julien Beltoise qui tient la piste avec maestria sur ce circuit technique et bucolique… comme on aime… Juste (...)