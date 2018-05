Enfin ! Nous avons enfin essayé l’engin le plus bizarre de ce millésime 2018, j’ai nommé le Yamaha Niken !

Et quelle surprise… Puisque c’est plein de préjugés (pas forcément négatifs d’ailleurs…) et d’appréhension qu’Axel, notre chef des essais, est parti pour l’Autriche et ses routes de montagne essayer l’hybride.

Il en est revenu tout chamboulé et plutôt agréablement surpris, preuve qu’un 3-roues ne se résume pas à un « engin urbain pour cadres pressés » !

En tous les cas le Niken marquera de son empreinte (à 3-roues…) les nouveautés « moto » du millésime 2018 !