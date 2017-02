Alors, moto de tourisme ou sportive, cette Ducati Supersport ? Dans le store de la marque transalpine, placée au milieu des Multistrada, elle aura fort à faire pour convaincre les motards de ses qualités de routière…

Vidéo : Ducati Supersport, la sport-GT au look d’hypersport



Et pourtant Ducati table sur un retour vers ces motos moins encombrantes, au dessin et aux caractéristiques tendant vers plus de légèreté. Le dessin, c’est l’argument premier de cette nouvelle sport-GT : à mi-chemin entre une Panigale et un Monster, la Ducati Supersport est belle sous tous les angles et donne envie de la chevaucher.

Demi-guidons

Ses hauts demi-guidons en main, pas de soucis de confort : la selle, quoiqu’un peu inclinée vers l’avant, est moelleuse et confortable ; les repose-pieds sont placés assez bas pour ne pas trop plier les jambes, et le buste est légèrement protégé par la bulle réglable sur deux niveaux.

Partie-cycle efficace

Sur le réseau secondaire, la partie-cycle light de la Ducati Supersport (210 kg avec les pleins) s’avère particulièrement efficace : équilibrée, la machine se balance avec facilité et sans mode d’emploi particulier comme une Panigale. Les suspensions Sachs réglables du modèle standard sont upgradées par des Öhlins sur le modèle S.

Moteur linéaire

Le moteur, un twin en L de 937 cm3 refroidi par eau emprunté à l’Hypermotard, n’impressionne guère par sa puissance (113 chevaux) et se montre linéaire sur les 3 modes électroniques de conduite, sélectionnables en roulant. En revanche, il tracte avec brio, grâce à un couple omniprésent de 9,8 m.kg. Utile pour faciliter les relances en sortie d’épingle.

Freinage progressif

Équipé d’un maître-cylindre radial et d’étriers à 4 pistons Brembo, le système de freinage s’avère à la fois dosable et constant. Le frein arrière est lui aussi facilement dosable a la pédale. C’est assez rare chez Ducati pour être signalé. Le Ducati Safety Pack est de la partie : ABS et contrôle de traction sont paramétrables et déconnectables, uniquement à l’arrêt.

Verdict : légère et équilibrée

Bien née, la Ducati Supersport fait honneur à une lignée mythique née voici des décennies. Légère et équilibrée, elle se montre capable de jouer aussi bien sur le registre urbain que lors de la longue virée sur route ou la sortie sportive occasionnelle sur circuit, quand ses concurrentes directes (Kawasaki Z 1000 SX, Honda VFR 800 S) se montrent trop lourdes pour s’exprimer pleinement dans ce troisième registre.

Vendue au même prix que celles-ci (13 190 euros, 14 690 pour la version S en rouge) elle peut séduire celui qui privilégie le look et l’agilité.

