Honda CB125R, Yamaha MT et YZF 125 R, Suzuki GSX-R et GSX-S… Alors que la concurrence japonaise a sérieusement étoffé son offre en motos 125 cm3 de route, Kawasaki continuait de tourner le dos aux jeunes motards. Seule proposition à leur intention : le scooter J125. Le constructeur s’est retroussé les manches pour leur dessiner quelque chose de plus jeune et glamour et ajoute à son catalogue 2019, non pas une mais deux nouvelles 125 cm3 : la Ninja 125 et la Z 125. Logiquement inspirées de leurs grandes sœurs respectives, elles seront présentées au salon de Cologne, début octobre, en Allemagne.

Look soigné

Ces deux machines résulteraient d’études approfondies menées par Kawasaki en Europe pour connaître les priorités d’achat de leurs clients. Ceux-ci placeraient la conception et le style devant la fiabilité et la réputation de la marque. Et côté design, ils ne seront sans doute pas déçus avec des lignes qui empruntent beaucoup aux modèles les plus velus et emblématiques du constructeur.

2 motos, 1 moteur

Kawasaki dévoile pour l’heure peu de chose sur la fiche technique de ces deux 125 qui auront la même motorisation : un monocylindre refroidi par eau d’une puissance de 11 kw (15 chevaux). Le moteur est enveloppé dans un cadre en treillis tubulaire, le même qui a inspiré la Ninja H2 survitaminée.

Filiation

Concernant la Z 125, elle est la digne héritière de la famille Z et tout particulièrement du roadster 900 cm3, avec ce look manga très saillant qu’affectionne la marque. Ses dimensions contenues et sa faible hauteur de selle (815 mm) devraient constituer une bonne porte d’entrée pour qui souhaite commencer sa vie de motard en s’intéressant au segment très populaire des roadsters accessibles avec un permis A1.

La silhouette de la petite Ninja est, quant à elle, clairement inspirée de la Ninja ZX-10 RR de Jonathan Rea, trois fois vainqueur du Championnat du monde Superbike. De quoi rendre fou de jalousie ses camarades devant la grille du lycée. Avec des dimensions généreuses pour la catégorie, cette Ninja 125 affiche un look de grosse moto très flatteur pour faire ses premiers tours de roues sur route ou sur piste.

Information technique (sous réserve d’homologation définitive)

Kawasaki Ninja 125

Puissance Maximale : 11 kW (15 ch)

Dimensions : 1 935 x 685 x 1 075 mm (L x l x H)

Pneu avant : 100/80-17M/C

Pneu arrière : 130/70-17M/C

Hauteur de selle : 785 mm

Kawasaki Z 125

Puissance Maximale : 11 kW (15 ch)

Dimensions : 1 935 x 740 x 1 015 mm (L x l x H)

Pneu avant : 100/80-17M/C

Pneu arrière : 130/70-17M/C

Hauteur de selle : 815 mm