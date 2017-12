J’en vois déjà certains froncer les sourcils, au prétexte qu’un « Bagger » serait une lourde machine, longue et basse, faite pour « cruiser » sous le soleil, à la cool… Pour être honnête, nous aussi, à Moto magazine, on voit le Bagger par ce prisme. BMW, lui, ne le voit pas de la sorte et s’en explique : « La K 1600 B se veut un pont entre notre gamme Tourer et notre gamme Heritage ». Un pont entre technologie, performance et histoire.

Mélange des genres

Visuellement, ils ont réussi leur coup, avec un avant de K 1600 GT et un arrière fluide, long et bas, dans le style « streamline ». Ce mélange des genres donne un style d’ensemble assez particulier, mais non dénué d’intérêt. Une fois en selle, on (re)découvre l’univers des GT BMW : tableau de bord ultra complet, carénage large et enveloppant et un guidon « custom » des plus bizarres dont le look unique tranche vraiment avec l’ambiance du cockpit.

L’ergonomie reste très GT également, avec des repose-pieds à la même place que sur la K 1600 GT. La bulle électrique, moins imposante, est plus dans l’esprit Bagger. Mais la K 1600 B reste une grosse moto. Une fois en selle, les 336 kg annoncés sont bien là.

Moteur envoutant

La mise en route d’un 6 cylindres est toujours un moment de plaisir… le feulement inimitable de cette architecture moteur unique est très noble.

« Clack », la première est passée, on l’entend aussi bien qu’on le sent ! Mode cartographique sur « Road », suspension ESA sur « Cruise », nous nous extirpons d’un Paris paralysé par les nouvelles dispositions anti bagnoles pour vite rejoindre la route, direction le Limousin. En ville, la Bagger n’est pas à son aise. Trop lourde, trop large (1 mètre !), trop longue (2,70 mètres)… son truc à elle, ce sont les grands espaces.

TGV classe Pullman

Bien calé sur un « 140 compteur », l’autoroute défile sous mes roues en cinémascope. Bras tendus, pieds en avant, le 6 en ligne ronronne telle une grosse berline « Premium », et on est bien… Protection au top (carénage large, bulle réglable), puissance à revendre pour les dépassements express et vibrations contenues permettent des moyennes d’enfer, sans la moindre fatigue. Clairement, cette Bagger est une vraie GT et la liaison Paris/Limoges est avalée en mode TGV première classe.

Plus sport qui cruising

Le plaisir se prolonge sur les petites routes du Limousin où la K 1600 B est très à son aise. Merci le train avant « Duolever », toujours référant dès qu’il s’agit de tenir une trajectoire, surtout sur le mode « Road » des suspensions (en mode « Cruise », la moto louvoyait légèrement du croupion en grandes courbes). Et que dire de son bloc, offrant couple à la pelle (12 m.kg dès 1 500 tr/min) et puissance (160 ch !), malheureusement desservie par une transmission toujours aussi désagréable. Au fil des kilomètres, on délaisse bien vite le côté « cruising » au profit d’un pilotage plus orienté GT/sport qui correspond à merveille à cette moto.

Verdict

La BMW K 1600 B ne trompera pas longtemps son monde. Derrière son apparence de machine de « Cruising » - ce qu’était le « Concept 101 », élaboré par Roland Sands Design pour BMW - la K 1600 B reste une pure GT de haut vol. Et même si sa croupe longue et basse offre une belle ligne un peu « custom », cette machine reste une BMW de grand tourisme. Quant au tarif de base annoncé de 23 250 €, on reste dans l’univers BMW, là aussi et dans l’esprit Bagger puisque ses concurrentes imposent aussi des poches bien garnies : la Honda F6B se vend à 24 799 € et la Harley-Davidson Road Glide Special à 27 290 €…