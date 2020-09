La série M, synonyme de performance et de sportivité, a débuté sa carrière au sein de la division automobile BMW. En 2018, la branche moto du groupe allemand commençait à proposer des options « M » et des pièces « M Performance » comme la récente chaîne sans entretien « M Endurance ». La suite logique ne s’est pas fait attendre avec la première moto 100 % « M », à savoir la M 1000 RR, extrapolée de la déjà très exclusive S 1000 RR.

212 ch, 192 kg

Cette machine à la performance exacerbée, exclusive et nécessairement coûteuse, entend adapter la sportive allemande « civile » aux exigences élevées de la compétition client ou du Championnat du monde de SuperBike (WSBK).

Commençons par deux chiffres qui claquent : 212 ch (5 de plus que la S) à 14 500 tr/min et 192 kg en ordre de marche (5 de moins que la S). Le quatre-cylindres en ligne - doté de la technologie de distribution variable ShiftCam (détaillée ici en vidéo par notre chef des essais) - a fait l’objet d’un travail particulier pour se montrer à la hauteur de cette fameuse lettre « M ». On note de nouveaux pistons forgés à 2 segments de l’équipementier Mahle, des bielles Pankl en titane plus longues et plus légères de 85 g, des soupapes d’échappement en titane également, un système d’échappement lui aussi du même métal pour un gain de poids de 3 657 g...

Plaquage au sol

Parmi les éléments distinctifs de cette M 1000 RR, signalons les ailettes - pas moins « M » - en fibre de carbone. À l’instar de celles qui équipent, par exemple, la Ducati Panigale V4, elles génèrent « une portance négative » permettant de plaquer le train avant au sol pour lui assurer une adhérence optimale, en particulier à l’accélération. Désormais un must have sur toute sportive premium. L’ensemble de la machine est à l’avenant et respire le monde de la piste même si on nous assure qu’elle est également remarquable sur route ouverte.

M&M

Signalons par exemple des freins « M » hérités de l’écurie de course BMW engagée en WSBK, des roues en carbone, un cadre en alu of course, une fourche inversée « optimisée », de l’électronique à tous les étages (capteur 6 axes, 5 modes de conduite, un contrôle de traction, un limiteur PitLane pour respecter la vitesse dans la voie des stands...), un écran TFT 6,5" qui affiche - en option - des instructions d’utilisation sur le module de mesure du temps au tour « M GPS Laptrigger ». Enfin pour ceux qui veulent toujours plus de « M », il y a la possibilité de souscrire au pack « M Competition » qui intègre des pièces fraisées... « M » (évidemment), un pack carbone « M », un bras oscillant argent allégé de 220 g, la fameuse chaîne sans entretien « M Endurance » et le kit « passager » avec selle arrière.

Reste la question cruciale du prix, encore inconnu à ce jour, de cette moto d’exception disponible début 2021. Pour avoir une idée du montant à économiser pour s’offrir la belle, gardez à l’esprit le prix de sa petite sœur S 1000 RR : 19 200 €.

Et pour patienter, nous vous proposons, ci-dessous, ce petit teaser vidéo signé BMW.