La préparation des motos d’Endurance

Pour concourir en Endurance, ces « quatre fantastiques » réclament une préparation toute particulière. À commencer par des modifications propres à la discipline, prévues notamment pour réduire le temps d’arrêt aux stands. Dans cet objectif, elles sont toutes équipées :

d’un système de démontage rapide des roues avant et arrière,

d’un réservoir de 24 litres muni d’un système de remplissage rapide.

Ces motos sont également optimisées en vue d’améliorer leurs performances :

le haut moteur, comprenant culasse et arbre-à-cames, est adapté ;

le règlement interdit les modifications du bas moteur ;

la boîte de vitesse est inversée avec la première en haut et les autres en bas, de manière à faciliter les changement de rapport sur l’angle ;

les suspensions, le freinage et l’échappement, sont confiés à des manufacturiers spécialisés : suspensions Ohlins pour les 4 teams ci-dessus ; freinage Nissin pour le SERT, le SRC et le HER ; Brembo pour le GMT 94 ; pour ce qui est de l’échappement la Honda et la Yamaha sont équipées d’Akrapovic, alors que la Kawasaki dispose d’un Arrow et la GSXR, d’un Yoshimura.

Et elle est où, la GSXR 2017 ?

Dominique Hebrard, directeur technique et temporairement team manager du SERT, répond à cette question cruciale : « Le modèle factory, développé conjointement par l’usine du Japon et Yoshimura, n’est pas encore disponible. La version Superbike est prête, mais pas celle d’Endurance. De plus, pour tailler une moto d’Endurance on a beaucoup de travail, particulièrement au niveau de l’électronique. Nous n’avons pas encore eu l’occasion de faire les tests de fiabilité de 24h, afin de pouvoir faire des retours au Japon. Mais normalement, on finira le championnat avec la nouvelle, aux 8h de Suzuka. L’avantage c’est que là-bas on est sur place, et on a le support de l’usine, des ingénieurs de MotoGP qui ont développé la machine, et aussi celui de Yoshimura ».