Team SRC Kawasaki Moto : Kawasaki ZX-10R

Pilotes : Randy de Puniet, Fabien Foret et Mathieu Gines

Team manager : Gilles Stafler

Quels sont les points forts et les atouts de votre machine ?

Notre ZX-10R est une moto polyvalente, ce qui est une qualité primordiale en Endurance. Trois pilotes se la partagent avec des exigences différentes. Cela implique qu’il faut faire des compromis, et la polyvalence de notre ZX-10R le permet.

Son moteur est aussi un atout, il est performant. Il suffit de regarder les vitesses de pointe réalisées au Bol d’Or l’année dernière pour s’en convaincre. On n’est pas beaucoup à avoir accroché les 340 km/h dans la ligne droite du Castellet, nous et la BMW il me semble.

Quels sont les points où elle mérite progression ?

Elle mérite peut-être encore un travail sur l’électronique, c’est quelque chose qui est en perpétuel développement.

Quelles sont les qualités de la moto de série qui transparaissent le plus sur la machine de course, et donc celles que vous avez tâché de conserver ?

Le gros atout de la ZX-10R, c’est qu’à partir de la version d’origine, on peut arriver à n’importe quel résultat souhaité. Il suffit de changer quelques pièces, faire des réglages, et on peut obtenir ce que l’on veut. Ce n’est pas le cas de tous les modèles. Par contre, sur la moto de course on remplace beaucoup trop de composants pour faire une comparaison directe avec le modèle de série.

Si vous deviez donner un adjectif pour qualifier le châssis, et un pour qualifier le moteur ?

Le châssis je dirais « modulable » et le moteur, « performant ».

Quels sont les atouts du millésime que vous utilisez ?

La longueur de bras oscillant, qui est plus long, et les nouveaux basculeurs de biellette.

Qu’est-ce que vos pilotes apprécient le plus sur votre machine ?

Ils apprécient son efficacité, et surtout le fait qu’elle ne soit pas fatigante. Notre moto n’est pas contraignante, elle est efficace et maniable et les pilotes font un peu ce qu’ils veulent avec. C’est ça l’objectif, qu’elle soit un outil, pour l’Endurance.

Quels sont le poids et la puissance de votre machine ?

Elle fait 175 kg pour 200 chevaux à la roue, nous l’avons mesuré chez Akrapovic (cela représente environ 215 chevaux au moteur).