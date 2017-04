Team Honda HER

Moto : Honda CBR 1000 RR

Pilotes : Julien Da Costa, Freddy Foray, Sébastien Gimbert

Team manager : Jonny Twelvetrees

Quels sont les points forts et les atouts de votre machine ?

La CBR est une moto facile à rouler. Comme pour la machine de production, l’équipe de préparation a suivi la maxime « total control ». C’est quelque chose que nous souhaitions conserver sur notre machine d’Endurance, de sorte à délivrer un haut niveau de performance durant 24 heures, et pas seulement pour quelques tours.

Quels sont les points où elle mérite progression ?

Nous avons toujours beaucoup de potentiel à débloquer avec l’électronique du nouveau modèle. Nous avons déjà un bon réglage pour Le Mans, mais il y a encore de la marge de progression.

Quelles sont les qualités de la moto de série qui transparaissent le plus sur la machine de course, et donc celles que vous avez tâché de conserver ?

La façon dont l’électronique fonctionne avec le châssis et les suspensions. Mais également le moteur, qui est très réussi. On a vraiment essayé de conserver ces qualités et de simplement les optimiser pour la course.

Si vous deviez donner un adjectif pour qualifier le châssis, et un pour qualifier le moteur ?

Le châssis, je dirais « équilibré » et le moteur, « solide ».

Quels sont les atouts du millésime que vous utilisez ?

Le ride by wire amène un feeling qui n’a rien à voir avec le modèle précédent.

Qu’est-ce que vos pilotes apprécient le plus sur votre machine ?

Le premier retour sur la nouvelle moto est son agilité. Le second est au sujet du moteur, la manière dont il tracte, particulièrement à haut régime.

Quels sont le poids et la puissance de votre machine ?

Le modèle standard est léger, notre version n’a pas eu trop de mal à descendre aux 175 kg réglementaires. Concernant la puissance... il y en a assez.