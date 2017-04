Team Suzuki SERT

Moto : Suzuki GSXR 1000 L6

Pilotes : Vincent Philippe, Étienne Masson, Alex Cudlin

Team managers : Dominique Méliand et Dominique Hébrard

Quels sont les points forts et les atouts de votre machine ?

Premièrement la fiabilité du moteur. Ensuite, les autres atouts sont le châssis, et le freinage, notamment par sa constance et sa puissance.

Quels sont les points où elle mérite progression ?

On roule avec l’ancienne génération, et cela implique forcément un léger manque de maniabilité, un manque de puissance et de rondeur moteur, due à sa génération. Cette « ancienneté » réclame une préparation plus importante afin d’obtenir une puissance satisfaisante. Ce qui expose à davantage de risques mécaniques.

Quelles sont les qualités de la moto de série qui transparaissent le plus sur la machine de course, et donc celles que vous avez tâché de conserver ?

Encore une fois, la fiabilité moteur, qui est même reconnue commercialement. Mais également sa simplicité de conception.

Si vous deviez donner un adjectif pour qualifier le châssis, et un pour qualifier le moteur ?

Le châssis, je dirais « facile » et le moteur, « fiable ».

Quels sont les atouts du millésime que vous utilisez ?

L’énorme avantage de la 2016, c’est qu’on la connaît parfaitement. Sur une course d’endurance de 24h cela compte vraiment. Toutes les interventions doivent être très rapides, sur la 2016 elles sont devenues instinctives. Chaque nouvelle moto réclame un nouvel apprentissage. La presse est surprise qu’une moto de ce millésime soit si performante, mais il faut comprendre qu’elle est en constante évolution.

Qu’est-ce que vos pilotes apprécient le plus sur votre machine ?

Nos pilotes apprécient l’assistance électronique que nous avons rajoutée sur la 2016, ainsi que la facilité de la moto. Ils apprécient aussi le châssis et le compromis atteint entre maniabilité et stabilité. Au SERT on essaye d’avoir une moto qui aille vite, facilement, et avec le plus de sécurité possible. Enfin, les pilotes sont satisfaits de la puissance moteur, puisqu’ils peuvent l’exploiter dans les meilleurs conditions.

Quels sont le poids et la puissance de votre machine ?

Pour les courses de 24h elle développe 205 chevaux. Pour les courses de 8h, où l’on peut se permettre de tirer davantage sur la mécanique, elle développe 210 chevaux. Avec les fluides et un litre dans le réservoir, elle pèse 185 kg. Soit 175 à sec.