Team Yamaha GMT94

Moto : Yamaha YZF R1

Pilotes : David Checa, Mike Di Meglio, Niccolo Canepa

Team manager : Christophe Guyot

Quels sont les points forts et les atouts de votre machine ?

Ses principaux points forts sont son homogénéité et son agilité. Ainsi que sa facilité de pilotage, quelque soit les conditions de piste. Son moteur Cross-plane aussi, il permet d’avoir une excellente motricité à bas régime.

Quels sont les points où elle mérite progression ?

Je dirais la vitesse de pointe.

Quelles sont les qualités de la moto de série qui transparaissent le plus sur la machine de course, et donc celles que vous avez tâché de conserver ?

Tout. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la moto d’origine est le repère de performance. Avec les modifications d’Endurance on rend la moto de course plus solide, plus fiable, mais également plus lourde.

Si vous deviez poser un adjectif pour qualifier le châssis, et un pour qualifier le moteur ?

Le châssis, je dirais « agilité » et le moteur, « motricité ».

Quels sont les atouts du nouveau millésime ?

La R1 à partir de 2015 n’est pas comparable avec l’ancienne. La nouvelle est plus fine, plus légère, plus puissante, l’électronique est moderne et aboutie… c’est une nouvelle moto.

Qu’est-ce que vos pilotes apprécient le plus sur votre machine ?

Notre R1 est très facile de prise en main, les retours que l’on a, c’est qu’il n’y a pas de temps d’adaptation.

Quels sont le poids et la puissance de votre machine ?

Elle développe 220 chevaux, pour 175 kg.