Rappelez-vous : entre 2005 et 2013, KTM installait un v-twin de 999 cm3 au sein des KTM 990 Super Duke et 990 Adventure, dont la base technique fut augmentée en cylindrée sur les plates-formes 1190 et 1290 du constructeur.

La KTM 990 Super Duke R de 2013

Cette fois-ci, c’est un bicylindre en ligne de 990 cm3 qui serait dans les tuyaux, en témoignent ces premiers croquis.

Ceux-ci dévoilent un nouveau carter d’huile et des orifices d’échappement inédits. Après le retour des KTM 790 Duke et 790 Adventure au catalogue 2023, le LC8c équipant les KTM 890 Duke et 890 Adventure sera-t-il bientôt de l’histoire ancienne ?

Des KTM 990 Duke, 990 Adventure et RC 990 pour 2024 ?

Récemment, des photos volées ont mis en lumière deux nouvelles KTM : une 990 Duke coté roadster, et une RC 990 coté sportives. Ces motos seraient prévues pour 2024. Comme il est coutume de constater, cette augmentation de cylindrée vise, entre autres, la diminution de l’impact environnemental.

Avec la norme Euro 5, les exemples sont nombreux : Honda Africa Twin de 1000 à 1100 cm3, Suzuki V-Strom de 1000 à 1050 cm3 ou encore la prochaine BMW GS et son moteur de 1300 cm3. De fait, KTM prévoirait des moteurs éligibles aux prochaines normes anti-pollution, sans perdre en couple et puissance au change.

Plus gros moteur oblige, on peut s’attendre à gain de puissance notable. La KTM 990 Duke 2024 pourrait développer 140 ch contre les 121 ch de l’actuelle KTM 890 Duke, et installer un écart et un équilibre plus évident entre les nouvelles KTM 790 Duke et Adventure 2023. Pour rappel, c’est le constructeur chinois CFMoto qui conçoit et produit les bicylindres LC8c. Il serait donc probable de retrouver ces futurs moteurs de 990cm3 au coeur des prochaines motos de la marque.