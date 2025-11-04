500 000 exemplaires et 25 ans plus tard, le célèbre V-twin 650 Suzuki n’a pas dit son dernier mot. Certes, il s’apprête à tirer sa révérence dans le cadre des SV650 et V-Strom 650, mais il fait de la résistance pour 2026 en passant les normes Euro 5+. Première moto moderne à le recevoir : la nouvelle Suzuki SV-7GX, une routière à l’esthétique proche de sa grande soeur, la GSX-S1000GX.

La modernité passe sur le moteur en lui-même, désormais associé à 3 modes de conduite, un contrôle de traction, un shifter et un accélérateur ride-by-wire. Pas ou peu de changement coté puissance, avec 73 ch à 8 500 tr/min (47,5 ch en version A2) et 64 Nm de couple à 6 800 tr/min. Avec son réservoir de 17,4 litres et sa consommation annoncée de 4.2 l/100km, l’autonomie devrait être plus qu’honorable.

La Suzuki SV-7GX se veut maniable, accessible et confortable, en témoignent sa selle de 795 mm, sa position de conduite droite, sa bulle et ses carénages - a priori - plus protecteurs que ceux de la V-Strom 800SE. Le poids annoncé est de 211 kg en ordre de marche.

Les adeptes de la SV ne devraient pas être dépaysés, car on retrouve le fameux cadre treillis tubulaire en acier, cette fois-ci suspendu par une fourche télescopique de 41 mm (125 mm de débattement) et un amortisseur monoshock (129 mm de débattement).

Le freinage est servi par un double étrier 4 pistons Tokico calé sur des disques de 290 mm, et un étrier simple piston mordant un disque arrière de 240 mm. Le grip est assuré par des jantes alu 10 branches chaussées par des pneus Pirelli Angel GT II.

Au guidon, on remarque un nouvel écran TFT connecté et une prise USB-C.

La Suzuki SV-7GX sera commercialisée en bleu, gris ou noir au mois d’octobre 2026. Les prix n’ont pas encore été communiqués.

Suzuki SV-7GX 2026 : fiche technique

Moteur :

Type : Bicylindre en V à 90°, 4 temps, refroidissement liquide

Distribution : Double ACT, 8 soupapes

Cylindrée : 645 cm3

Puissance : 73 ch à 8 500 tr/min (47,5 ch en version A2)

Couple : 64 Nm à 6 800 tr/min

Consommation : 4.2 l/100km

Boite : 6 rapports

Embrayage : Multidisque

Partie cycle :

Cadre : Tubulaire en aluminium

Angle de chasse : 25°

Chasse : 106 mm

Empattement : 1 445 mm

Suspension avant : Fourche téléscopique ø 41 mm

Suspension arrière : Monoamortisseur réglable

Jantes : à bâtons en aluminium

Frein avant : Double disque de 290 mm, étriers double pistons

Frein arrière : Simple disque de 240 mm, étrier simple piston

Pneu avant : 120/70ZR17

Pneu arrière : 160/60ZR17

Dimensions :

Longueur x largeur x hauteur : 2 160 x 910 x 1 295 mm

Hauteur de selle : 795 mm

Réservoir : 17,4 l

Poids : 211 kg

Disponibilité : octobre 2026

Prix : NC