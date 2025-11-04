On connaissait bien la Bullet 500, disparue du catalogue depuis quelques années, mais aussi la Bullet 350, rétro et pleine de charme, toujours vendue.

Voici que Royal Enfield double quasiment la mise, avec une version 650 qui emprunte son parallel-twin à plusieurs modèles de la gamme. Pour deux fois plus de puissance (46,4 ch à 7 250 tr/min) et de couple (52,3 N.m à 5 650 tr/min), vante le dossier de presse. Cela n’en fait pas un foudre de guerre – notamment avec un poids annoncé de 243 kg avec 90 % du plein (!) –, mais c’est très bien comme ça.

La Bullet s’est toujours voulue comme une machine placide et confortable, mais elle aura là avec un supplément de coffre que lui confèrent les 65 cm3. Elle y perdra sans doute fatalement un peu d’agilité par rapport à la petite 350, mais on reste sur une machine à la définition “balade peinard”, et cela ne devrait pas la dénaturer, d’autant que Royal Enfield a conservé des pneus étroits (100 AV/140 AR).





Quand on détaille les lignes de cette moto aux coloris très réussis, on admire les nombreux clins d’œil rétro qui font son charme, comme le phare, le feu arrière et les clignotants ronds, les filets “Made like a Gun” (fait comme une arme à feu), en référence au passé militaire d’Enfield, tout comme BSA ou Benelli. Les filets du réservoir peints à la main, l’instrumentation et les commandes à l’ancienne. Ou les pots “saucissons” chromés, dont Enfield nous dit que leur sonorité a été travaillée.

Une touche discrète de modernité existe toutefois avec un embrayage à glissement limité qui diminue l’effort au levier et une petite fenêtre d’instrumentation numérique pour surveiller sa conso ou vérifier le rapport engagé.

L’ergonomie est soignée avec des leviers réglables en écartement, une selle épaisse, une position de conduite relax et un cintre plat offrant un appui mesuré sur les poignets. Pour tout vous dire, surtout avec un prix contenu de 7 340 euros, on s’imagine déjà en train de cruiser au guidon de l’anglo-indienne.

Royal Enfield Bullet 650 : l’essentiel

• Twin vertical de 650 cm3

• Boîte six et embrayage

à glissement limité

• Position de conduite relax,

selle basse et confortable

• Look classique pour la simple optique

à casquette, mais optique à leds

• Instrumentation analogique

et numérique

• Filets or du réservoir

peints à la main

• Pots chromés

• Commandes rétro avec les commodos

ronds et sélecteur en alu brossé

• Leviers réglables

• Suspensions Showa (débattements : 120 mm AV et 122 mm AR)

• Coloris : noir, bleu

Royal Enfield Bullet 650 : fiche technique

Moteur :

Type : bicylindre en ligne, refroidissement par air/huile

Cylindrée : 648 cm3

Puissance : 47 ch à 7250 tr/min

Couple : 52,3 Nm à 5650 tr/min

Embrayage : multidisque en bain d’huile, antidribble

Boite de vitesse : 6 rapports

Transmission finale : par chaîne

Partie cycle :

Cadre : Cadre en acier tubulaire à épine dorsale

Suspension avant : fourche télescopique de 43 mm, débattement 120 mm

Suspension arrière : bras oscillant en acier, double amortisseur, débattement 90 mm

Frein avant : disque de 320 mm, étrier flottant double piston, ABS double canal

Frein arrière : disque de 300 mm, étrier flottant double piston, ABS double canal

Roues : jantes à rayons de 19 et 18 pouces

Pneu avant : 100/90-19

Pneu arrière : 140/80 R18

Dimensions :

Longueur : 2.318 mm

Largeur : 892 mm

Hauteur : 1.137 mm

Empattement : 1.475 mm

Garde au sol : 154 mm

Poids : 243 kg en ordre de marche (90% du plein)

Réservoir : 14,8 litres

Disponibilités et Prix :

Coloris : Noir / bleu

Prix : 7 340 euros

Disponibilité : début 2026