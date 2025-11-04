On connaissait bien la Bullet 500, disparue du catalogue depuis quelques années, mais aussi la Bullet 350, rétro et pleine de charme, toujours vendue.
Voici que Royal Enfield double quasiment la mise, avec une version 650 qui emprunte son parallel-twin à plusieurs modèles de la gamme. Pour deux fois plus de puissance (46,4 ch à 7 250 tr/min) et de couple (52,3 N.m à 5 650 tr/min), vante le dossier de presse. Cela n’en fait pas un foudre de guerre – notamment avec un poids annoncé de 243 kg avec 90 % du plein (!) –, mais c’est très bien comme ça.
La Bullet s’est toujours voulue comme une machine placide et confortable, mais elle aura là avec un supplément de coffre que lui confèrent les 65 cm3. Elle y perdra sans doute fatalement un peu d’agilité par rapport à la petite 350, mais on reste sur une machine à la définition “balade peinard”, et cela ne devrait pas la dénaturer, d’autant que Royal Enfield a conservé des pneus étroits (100 AV/140 AR).
Quand on détaille les lignes de cette moto aux coloris très réussis, on admire les nombreux clins d’œil rétro qui font son charme, comme le phare, le feu arrière et les clignotants ronds, les filets “Made like a Gun” (fait comme une arme à feu), en référence au passé militaire d’Enfield, tout comme BSA ou Benelli. Les filets du réservoir peints à la main, l’instrumentation et les commandes à l’ancienne. Ou les pots “saucissons” chromés, dont Enfield nous dit que leur sonorité a été travaillée.
Une touche discrète de modernité existe toutefois avec un embrayage à glissement limité qui diminue l’effort au levier et une petite fenêtre d’instrumentation numérique pour surveiller sa conso ou vérifier le rapport engagé.
L’ergonomie est soignée avec des leviers réglables en écartement, une selle épaisse, une position de conduite relax et un cintre plat offrant un appui mesuré sur les poignets. Pour tout vous dire, surtout avec un prix contenu de 7 340 euros, on s’imagine déjà en train de cruiser au guidon de l’anglo-indienne.
Royal Enfield Bullet 650 : l’essentiel
• Twin vertical de 650 cm3
• Boîte six et embrayage
à glissement limité
• Position de conduite relax,
selle basse et confortable
• Look classique pour la simple optique
à casquette, mais optique à leds
• Instrumentation analogique
et numérique
• Filets or du réservoir
peints à la main
• Pots chromés
• Commandes rétro avec les commodos
ronds et sélecteur en alu brossé
• Leviers réglables
• Suspensions Showa (débattements : 120 mm AV et 122 mm AR)
• Coloris : noir, bleu
Royal Enfield Bullet 650 : fiche technique
Moteur :
Type : bicylindre en ligne, refroidissement par air/huile
Cylindrée : 648 cm3
Puissance : 47 ch à 7250 tr/min
Couple : 52,3 Nm à 5650 tr/min
Embrayage : multidisque en bain d’huile, antidribble
Boite de vitesse : 6 rapports
Transmission finale : par chaîne
Partie cycle :
Cadre : Cadre en acier tubulaire à épine dorsale
Suspension avant : fourche télescopique de 43 mm, débattement 120 mm
Suspension arrière : bras oscillant en acier, double amortisseur, débattement 90 mm
Frein avant : disque de 320 mm, étrier flottant double piston, ABS double canal
Frein arrière : disque de 300 mm, étrier flottant double piston, ABS double canal
Roues : jantes à rayons de 19 et 18 pouces
Pneu avant : 100/90-19
Pneu arrière : 140/80 R18
Dimensions :
Longueur : 2.318 mm
Largeur : 892 mm
Hauteur : 1.137 mm
Empattement : 1.475 mm
Garde au sol : 154 mm
Poids : 243 kg en ordre de marche (90% du plein)
Réservoir : 14,8 litres
Disponibilités et Prix :
Coloris : Noir / bleu
Prix : 7 340 euros
Disponibilité : début 2026