Combien de propriétaires de trail ne posent jamais leurs pneus hors du bitume ? KTM propose de rompre avec cette habitude et de rappeler à ses clients que la polyvalence est l’essence même du trail. Pour bien se remettre ceci en mémoire, rien de tel que de participer au KTM Adventure Rally, dont la 4e édition aura lieu en Grèce du 9 au 12 juin 2020. Une occasion en or de faire respirer un air autrement plus pur que celui des rocades urbaines à son Adventure de la marque orange (de la récente 390 à la 1290).

Pour mémoire, le KTM Adventure Rally consiste en 3 journées complètes de pilotage, 100% off road cette année. Pas question d’être un as du guidon pour accéder au rêve grec. Grâce à un fonctionnement par groupes de niveau, l’évènement est à la portée de tous. Cerise sur le gâteau, le KTM Adventure Rally reste accessible financièrement. La participation de 600 € inclut un train de pneus Continental, la trace GPS et le prêt du GPS, 3 déjeuners et 2 dîners. Pour 150 € de frais supplémentaires, il est également possible d’avoir un guide. Un tarif mesuré qui s’explique par le fait qu’il faut ajouter à la facture finale le prix du voyage jusqu’au camp de base de Nafpaktos.

Les inscriptions au 4e KTM Adventure Rally ne devraient par tarder à ouvrir sur le site dédié.

Si vous souhaitez avoir une idée plus précise de ce à quoi ressemble l’évènement, nous vous invitons à visionner l’enthousiasmante vidéo réalisée par notre journaliste essayeur François lors de l’édition bosniaque en 2019.