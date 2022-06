Ce soir, on vous propose un apéro exceptionnel. Comme on vous l’avait dit l’an passé, lorsque nous avions franchi la barre de 100 000 abonnés de la chaîne Youtube, nous allions nous lancer un nouveau défi. Et si vous avez cerné notre Philippe, alias Phil Guimauve, il fallait bien une idée à la con : « Eh les mecs, si on faisait un groupe Moto Magazine pour jouer à la fête de la musique 2022 ? »

Six mois pour réfléchir et en décembre dernier on décide de relever le défi. Et lorsqu’on parle de défi, c’est peu de le dire : Philippe a commencé à jouer de la basse que depuis 3 ans, Axel a commencé ses cours de chant en janvier et Fred n’avait pas touché une guitare depuis 14 ans.

On vous rassure, notre but n’est pas de faire carrière, mais simplement de partager un moment de complicité avec vous. Car finalement Moto et Rock ’and Roll ça va plutôt bien ensemble, non ? On s’excuse par avance pour les parpaings de fausses notes !

Bien entendu rien de cela n’aurait été possible sans une bande d’amis sincères qui sont restés avec nous, non pas par fascination de notre niveau musical mais par pure amitié : Fifi à la seconde guitare, Raoul à la batterie et à la technique, Mathilde pour driver les débuts d’Axel au chant et notre bande de sympathiques ingénieurs du son (Tof !).

Bon concert et à une prochaine en live !