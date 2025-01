Moto Magazine n°416 - février 2025 : le sommaire

Moto Magazine n°416 - toute l’actu moto

Côté actu moto, les news se bousculent. Entre la circulation interfiles (légalisée depuis !), l’avenir de KTM sous pression et la Yamaha Motor Academy, il y a de quoi faire. On complète tout ça, comme d’habitude, avec toutes les dernières nouveautés motos et équipements.

Dossier : ergonomie des tableaux de bord moto

Au fil des ans, les compteurs et tableaux de bord évoluent en même temps que les motos... Jusqu’à (parfois) complexifier l’accès aux fonctions basiques, telles que la remise à zéro du compteur journalier. Le mieux devient-il l’ennemi du bien ? Voici l’analyse et le comparatif des tableaux de bord de 5 motos en compagnie de deux ergonomes, spécialistes du sujet.

Essai Honda CB1000 Hornet SP 2025

Avis aux "déçus" de la Honda CB750 Hornet et son bicylindre calé à 270° : Honda fait très fort en ressuscitant le gros frelon qu’est la CB1000 Hornet... à un tarif défiant toute concurrence. Un bon cru pour les pourvoyeurs de plaisir à moto, sans fioritures ?

Essai Kawasaki Ninja 1100SX SE

La Ninja 1000SX est sans aucun doute l’une des sport GT les plus appréciées de la décennie. Histoire de faire perdurer la machine aux nouvelles normes Euro5+, Kawasaki gonfle son 4 cylindres à 1100 cm3. Voici notre verdict !

Essai Triumph Speed Twin 1200 et Speed Twin 1200 RS 2025

La superbe Speed Twin 1200 évolue pour 2025, avec une nouvelle déclinaison plus sportive, la Speed Twin 1200 RS ! Proches au premier regard, elles sont pourtant bien différentes une fois en selle. Analyse.

Essai Honda X-ADV 750 2025

L’engin pluri-usage de chez Honda, le X-ADV, fait peau neuve en 2025 avec de nombreuses évolutions. On fait le point sur ce nouveau millésime du "moto-scoot" à succès, grand adversaire du Yamaha TMax, mais avec le caractère d’un trail routier mid-size !

Essai Harley-Davidson Street Glide et Road Glide 117 2025

Les gros "tourers" de Milwaukee sont de retour en 2025, propulsés par le nouveau twin 117. De nettes évolutions sont également à noter côté partie cycle, tableau de bord, équipement embarqué et look global, pour un vrai virage moderne. Alors certes, ce sont des machines très onéreuses, mais elles ont le mérite de proposer de bonnes prestations routières et des sensations uniques.

Histoire : le fabuleux destin de Royal Enfield

Entre sa naissance en 1901 et la nouvelle Flying Flea électrique présentée au salon de Milan 2024, on peut dire que Royal Enfield a connu un parcours mouvementé ! C’est justement le sujet de notre nouveau dossier histoire.

Voyage : le Karoo en BMW F 900 GS Adventure

Après la Namibie en Honda Africa Twin 1100, Philippe est reparti explorer l’Afrique du Sud, mais au guidon de la nouvelle BMW F 900 GS Adventure cette fois-ci. Un voyage au long cours à travers les splendides paysages du Karoo, où le nouveau trail BM a été mis à rude épreuve.

Test équipements : 9 équipements chauffants contre le froid

Avoir chaud en hiver à moto, c’est possible ! Preuve en est avec ces 9 nouveautés, parmi lesquelles figurent 4 paires de gants, des surpoignées chauffantes et 4 vêtements pour le buste, tous passés au banc d’essais.

Sport : interview de Lucie Boudesseul, pilote pro GMT94

A seulement 21 ans, Lucie Boudesseul s’apprête à participer au championnat du monde féminin World WCR, au guidon d’une Yamaha R7 du GMT94. Nous avons interviewé la jeune pilote normande, désormais professionnelle, et peut-être future championne du monde !