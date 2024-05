Moto Magazine n°409 : le sommaire

Moto Magazine n°409 : toute l’actu moto

Avec une mobilisation exceptionnelle de 65 000 motos partout en France lors de la manifestation nationale des 13 et 14 avril, on peut dire que, sans surprise, le monde motard rejette le contrôle technique moto. On revient sur l’évènement tout en abordant les actions à venir contre la mesure. Autre actu à ne pas louper : Sébastien Poirier, président de la FFM (Fédération Française de Motocyclisme), nous présente l’essor de la présence des femmes dans la compétition moto.

Moto Magazine n°409 : comparatif trails 2024

Toujours plus porteur au fil des ans, le marché du trail voit apparaitre de nombreux mastodontes sur le segment et ce, peu importe le type de motorisation. Nous avons donc eu l’idée de comparer les Triumph Tiger 900 GT Pro (3 cylindres), Suzuki V-Strom 1050SE (V-twin), Honda 1100 Africa Twin Adventure Sports ES (bicylindre en ligne) et KTM 890 Adventure (bicylindre en ligne).

Moto Magazine n°409 : essai Royal Enfield Himalayan 450

Le voilà enfin, notre essai complet de la très attendue Royal Enfield Himalayan 450 ! Plus moderne, plus puissante et mieux équipée que l’appréciée Himalayan 411 (8 ans déjà !), elle risque fort d’attirer les routards de tous horizons.

Moto Magazine n°409 : essai MV Agusta Enduro Veloce

MV se met au trail ! Rien d’étonnant vu le carton mondial de ce type de machines. Qu’en est-il réellement à son guidon ? Les qualités intrinsèques du constructeur italien (partie cycle, caractère moteur) sert-elles cette nouvelle vocation off-road ? Réponse dans notre essai !

Moto Magazine n°409 : essai KTM 1390 Super Duke R

Bien que Ducati et Aprilia soient passés au V4 pour leurs gros roadsters sportifs, KTM perdure dans l’élaboration de bicylindres survitaminées. Preuve en est avec la KTM 1390 Super Duke R, un monstre de performance et de caractère. L’une des motos les plus sensationnelles de l’histoire ?

Moto Magazine n°409 : essai Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2024

La plus radicale des Honda fait sont retour, et s’enrichit de quelques évolutions bienvenues, telles qu’un nouveau système de doubles papillons et de suspensions Ohlins dernière génération. Axel l’a essayée sur piste, et ce, en dépit de conditions climatiques difficiles !

Moto Magazine n°409 : essai Indian 101 Scout 2024

Et si la nouvelle Scout était la moto la plus séduisante de sa catégorie ? Avec son nouveau moteur de 1250 cm3 et son nouveau cadre acier, l’indienne a des arguments à revendre. Philippe est parti l’essayer en Californie... le veinard !

Moto Magazine n°409, voyage : la découverte des Émirats arabes unis à moto

Si Dubaï est connue pour son attrait fiscal, son shopping de luxe et sa foule d’influenceurs à la mode, ce serait trop vite oublier que les Émirats arabes unis, c’est aussi des paysages absolument grandioses. Gilles Nulli, un aventurier moto comme il en existe rarement (voir notre émission dédiée), est parti explorer cet immense État fédéral à moto.

Moto Magazine n°409, test équipements : 9 manomètres à l’essai

Vous sentez un flottement dans votre direction ou une perte d’adhérence de votre moto ? Voire une surconsommation d’essence ? Alors il est probable que ce ne soit "que" votre pression des pneus à revoir. De fait, avoir un manomètre sous sa selle peut s’avérer utile pour en vérifier les valeurs... Encore faut-il qu’elles soient exactes ! Yannick, notre expert en équipements moto, a passé 9 manomètres au banc d’essais.

Moto Magazine n°409, sport : la revanche d’Acosta, de Marquez et de Viñales ?

Si Fabio Quartararo et Johann Zarco peinent à remonter la pente aux guidons de leurs destriers, d’autres pilotes - Acosta, Marquez et Viñales en tête - pourraient bien faire vaciller l’hégémonie de "Pecco" et "Martinator"... Analyses.