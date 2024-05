Les manifestations des 13-14 avril contre l’instauration du contrôle technique moto (CT2RM) ont fait un carton partout en France. Raison de plus pour continuer le combat sur plusieurs fronts ! Outre l’opération "Balance ton centre", visant à lister et boycotter les centres mettant en oeuvre le CT2RM (voir le guide du boycotteur), la FFMC lance également un appel à témoins. Il a pour objectif, pour les motards et scootéristes qui ont du soumettre leur machine au CT2RM, de témoigner de leur expérience en remplissant ce formulaire.

Défaillances relevées abusives ? Prix exorbitant ? Contre-visite injustifiée ? Ou bonne expérience lors du passage au CT2RM ? Vos retours d’expérience seront précieux pour évaluer la réalité "sur le terrain". A vos claviers !

Comment se passe un contrôle technique moto ? Notre émission