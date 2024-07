La MV Agusta Superveloce 800 est déjà superbe ; la déclinaison 1000 de la luxueuse famille Serie Oro l’est peut être encore plus ! Dévoilée au salon de Milan 2022, ce concept de sportive néo-rétro au coeur de Brutale 1000 RR a fait tourner les têtes. Et continuera peut être de le faire, surtout pour les plus chanceux et fortunés ! En effet, seulement 500 exemplaires seront disponibles à la commande, à un tarif qui dépasserait la barre des 70 000 euros (!).

MV Agusta Superveloce 1000 : Brutale et Veloce

Le concept présenté il y a deux ans a finalement peu changé. On retrouve sa ligne musclée et ses éléments conçus pour une aérodynamique au top niveau. Le "top" se retrouve aussi dans les matériaux utilisés, avec pas moins de 40 éléments en fibre de carbone sur la machine, sans oublier les bielles et soupapes en titane, les nombreuses pièces en aluminium taillées dans la masse et la selle monoplace en alcantara.

La ligne d’échappement en titane et ses 4 sorties est un clin d’oeil à celui de la MV Agusta F4. Elle a été spécialement conçue par Akrapovic.

Au coeur de la machine, on retrouve le 4 cylindres en ligne de 998 cm3 de la Brutale 1000, adaptée à l’architecture de la Superveloce grâce à nouvel un arbre d’équilibrage réduisant les vibrations. Il développe 208 ch à 13 000 tr/min et 115 Nm à 11000 tr/min.

Le cadre en treillis tubulaire en acier a également été ajusté. Il est associé à des plaques en aluminium, un monobras oscillant réglable, des repose-pieds ajustables, des suspensions électroniques Öhlins, un freinage signé Brembo et une paire de jantes de 17 pouces chaussées par des pneus Pirelli Supercorsa SP V4. La position de conduite se veut moins extrême que sur la F4, en témoignent ses guidons bracelet placés en hauteur.

Enfin, coté techno, la machine offre 4 modes moteur (Sport, Race, Rain, Custom) paramétrables sur l’écran TFT de 5,5 pouces, un accélérateur électronique ride-by-wire, un régulateur de vitesse, un launch control, un contrôle de traction et de frein moteur, un ABS sur l’angle, un anti-wheeling et un shifter EAS 4.0.

La MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro sera accompagnée d’un certificat d’authenticité, d’une housse de protection, de leviers frein/embrayage CNC et d’une selle et de repose-pieds passager.