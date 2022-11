Déjà sublime dans sa version 800, la Superveloce gagne en vigueur avec cette déclinaison 1000. Elle rejoint la luxueuse famille Serie Oro qui ne propose que des séries limitées.

La machine hérite des spécificités techniques de la Brutale 1000 RR, telles que son cadre, son bras oscillant et son 4 cylindres de 998 cm3. Celui-ci développe 208 ch à 13 000 tr/min pour 116,5 Nm de couple à 11 000 tr/min. Le kit racing optionnel pousse même le moulin dans ses derniers retranchements en revendiquant 212 ch (!).

MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro 2023 : une partie cycle ajustée

Outre le carénage caractéristique de l’identité de la Superveloce, de nombreuses modifications adaptent la Brutale 1000 RR à sa nouvelle forme. En hommage à la technologie présentée en 1972 sur les MV 500 de Grand Prix, des ailerons aérodynamiques (39,2 kg d’appuis à 320 km/h) sont ajoutés aux carénages en fibre de carbone.

Tandis que les vibrations sont réduites (-54% à 14000 tr/min), la moto se dote d’une fourche inversée Nix semi-active, d’un amortisseur de direction Öhlins électronique et d’un mono-amortisseur Öhlins TTX. Le monobras oscillant en aluminium est par ailleurs ajustable en hauteur sur 4 mm. L’ensemble de cette configuration permet à la moto d’afficher un poids contenu de 194 kg à sec.

Le freinage est signé Brembo, en témoignent ses étriers Stylema mordant des disques de 320 mm à l’avant et son étrier double piston pinçant un disque de 220 mm à l’arrière. Les jantes aluminum à 5 branches, conçues par CRC, sont exclusives au modèle, tout comme l’échappement 4 sorties en titane développé avec Arrow.

Enfin, la moto se dote de nombreux équipements électroniques revus spécialement pour cette déclinaison carénée, comme un écran TFT 5,5 pouces, des modes de conduites, un ABS en courbe, un contrôle de traction, un anti-wheeling et un shifter bidirectionnel.

MV Agusta n’a pas encore annoncé de tarif, ni à combien d’exemplaires la moto sera produite.

MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro 2023 : fiche technique

Moteur :

Quatre cylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 16 soupapes

Cylindrée : 998 cm3

Puissance : 208 ch à 13.000 tr/min

Couple : 116,5 Nm à 11.000 tr/min

Alimentation :

Injection électronique MVICS avec 4 injecteurs inférieurs Mikuni et 4 supérieurs Magneti Marelli

ECU Eldor EM2.10

Batterie Li-ion 12 V - 4.0 Ah

Electronique :

Ride-by-wire, contrôle de traction sur 8 niveaux, anti-wheeling

Embrayage :

Multidisque en bain d’huile avec limiteur de couple, shifter électronique up & down MV EAS 3.0

Transmission :

Transmission finale : par chaine

Boite de vitesse : six rapports,

Partie cycle :

Cadre : treillis tubulaire en acier CrMo, plaques latérales en alliage d’aluminium, monobras oscillant réglable en alliage d’aluminium

Suspension avant : fourche inversée Öhlins Nix EC de 43 mm avec traitement TiN, entièrement réglable électroniquement en compression et détente, réglable manuellement en précharge, débattement 120 mm

Suspension arrière : amortisseur monoshock Öhlins EC TTX réglable électroniquement en précharge, détente et compression, débattement 120 mm

Amortisseur de direction : Öhlins EC avec réglage électronique

Frein avant : Double disque flottant de 320 mm, étrier radial monobloc Brembo Stylema à 4 pistons, ABS Continental MK100 avec fonction en courbe et RLM

Frein arrière : disque en acier de 220 mm, étrier Brembo à deux pistons

Jantes : aluminium forgé

Pneu avant : 120/70-ZR17 M/C (58W)

Pneu arrière : 200/55-ZR17 M/C (78W)

Dimensions :

Empattement : 1.415 mm

Longueur : 2.080 mm

Largeur : 940 mm

Hauteur de selle : 845 mm

Garde au sol : 122 mm

Traînée : 87 mm

Poids à sec : 194 kg

Réservoir : 16 litres