Ducati continue de capitaliser sur son nouveau moteur V2 à refroidissement liquide. Cubant à 890 cm3 et incliné à 90°, il développe 120 ch à 9000 tr/min et 93,3 Nm de couple à 7,250 tr/min. Intégré aux nouvelles Panigale, Streetfighter et Multistrada, le dernier millésime de la Monster l’embarque également. Exit le bicylindre Testastretta de 937 cm3, donc.

Ceci dit, avec la Monster, et sans doute pour simplifier le bridage A2, le V2 perd un peu au change, avec 111 ch et 91 Nm de couple. Sachant que 80% du couple se situe entre 4000 et 10000 tr/min, pas de quoi crier au scandale pour une moto se voulant, certes performante, mais polyvalente avant tout.

Outre les quelques retouches esthétiques (phare, caches latéraux, réservoir avec écopes), la partie cycle reste similaire au précédent millésime. Le cadre monocoque en aluminium demeure - certains regretteront l’absence du cadre tubulaire iconique -, suspendu par Showa, freiné par Brembo (étriers radiaux M4.32) et lié au sol par des jantes alu chaussées par des pneus Pirelli Diablo Rosso IV. A noter que moto est aussi déclinée en version "Monster+", embarquant un saute vent et un capot de selle de série.

La Monster 2026 perds du poids (-4kg), soit un total de 175 kg à sec. La selle est revue et le guidon est rehaussé et avancé pour une meilleure ergonomie de pilotage. Pour les petits gabarits, Ducati propose un kit d’abaissement permettant de passer la selle de 815 mm à 775 mm.

La dotation techno est toujours à la hauteur, en témoigne son nouvel écran TFT de 5 pouces où pléthore d’équipements électroniques y sont ajustables grâce à une IMU 6 axes : modes moteurs (Sport, Road, Urban, Wet), ABS sur l’angle, contrôle de traction, anti-wheeling, frein moteur et quickshifter. Le régulateur de vitesse reste dans la case option.

La Ducati Monster 2026, déclinée en rouge ou blanc, sera disponible en concession en février 2026 au prix de 12 590 euros.

Ducati Monster 2026 : fiche technique

Moteur :

Type : V2, 890 cm3

Puissance maximale : 111 CV (110.7) @ 9,000 t/mn

Couple maximum : 91 ;1 Nm @ 7,250 RPM

Poids à sec sans essence : 175 kg (-4 kg compare au précèdent Monster)

Partie cycle :

Cadre : monocoque en aluminium

Suspension avant : Fourche inversée Showa de 43 mm

Suspension arrière : Mono-amortisseur Showa, réglable en précharge

Freins avant : deux disques Brembo de 320 mm avec étriers M4.32 et maître-cylindre radial PR18/21

Pneumatiques : Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 and 180/55

Electronique :

Unité de mesure inertielle à 6 axes (6D IMU) : ABS de virage, Ducati Traction Control (DTC) ; Ducati Wheelie Control (DWC) ; Ducati Quick Shift (DQS) 2.0 ; Engine Brake Control (EBC).

Ecran TFT 5" 16 : 9, résolution de 800x400

4 modes (Sport, Road, Urban, Wet)

Phares LED avec feux de jour et clignotants dynamiques

Ducati Multimedia System (DMS), Turn-by-turn navigation, Cruise Control ready

Prix : à partir de 12 590 euros