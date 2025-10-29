Seule déclinaison au catalogue Kawasaki 2025, la Z900 RS SE s’accompagne de nouveau d’une version "standard" en 2026. Celle-ci s’enrichit de quelques améliorations... notamment pour faire face à la nouvelle Honda CB1000F ?

Le gros 4 cylindres de 948 cm3, désormais aux normes Euro 5+, passe de 111 ch à 8500 tr/min à 116 ch à 9300 tr/min. Le couple de 98 Nm est aussi placé plus haut sur la plage de régime, à 7700 tr/min contre 6500 tr/min auparavant. Il sera également bridable pour les permis A2. Une déclinaison à 95 ch est donc à prévoir.

L’augmentation du taux de compression de 10,8:1 à 11,8:1 et le volant moteur allégé amélioreraient les performances à haut régime. Et normes antipollutions obligent, on note l’apparition d’une nouvelle ligne avec nouveau collecteur d’échappement 4 en 1.

La Kawasaki Z900 RS 2026 gagne aussi en modernité : accélérateur électronique ride-by-wire, shifter, régulateur de vitesse et centrale IMU de série, gérant l’ABS sur l’angle, le contrôle de traction et la fonction d’aide en virage Kawasaki (KCMF).

Quant à la Z900 RS SE 2026, elle se distingue toujours par ses suspensions Öhlins, son freinage Brembo et sa prise USB-C au guidon.

Si les prix n’ont pas encore été communiqués, on peut a priori tabler sur un tarif entre 13 000 et 14 000 euros pour la Z900 RS, et environ 15 000 euros pour la Z900 RS SE. Elles arriveront en concession au premier trimestre 2026.

Kawasaki Z900 RS et 900 Z1 : nos émissions







