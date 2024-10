On en parlait en juin dernier ; Kawasaki s’apprêtait à officialiser ses W230 et Meguro S1 en Allemagne... bonne nouvelle, elles débarqueront aussi dans les concessions françaises début 2025 ! Proches des feu Kawasaki Estrella, ces nouvelles motos feront-elles de l’ombre aux 350 Royal Enfield ?

Kawasaki W230 et Meguro S1 : hommage aux sixties

Qu’elle est appréciée, la Kawasaki W800... mais un peu chère, hélas ! Alors que diriez-vous d’une version "miniature" pour rouler au quotidien ? C’est ce que propose la nouvelle W230, proche de la W800 esthétiquement, elle même inspirée de la mythique W1 650 des années 60.

La Meguro S1 quant à elle, développée sur la même base, adopte le style de la Kawasaki 250 Meguro SG de 1964. Les deux motos sont propulsées par un monocylindre de 233 cm3 à refroidissement par air, associé à une boite 6 vitesses. Il développe 18 ch à 7 000 tr/min et 18,6 Nm à 5 800/min . C’est peu... mais suffisant pour seulement 143 kgs tous pleins faits, avec économie de carburant à la clé (réservoir de 12 litres) ?

Coté châssis, pas d’exotisme. Un cadre et un bras oscillant en acier, une fourche télescopique de 37 mm avec soufflets "à l’ancienne" et deux amortisseurs réglables. Comme à l’époque, les jantes à rayon sont étroites, chaussées par des pneus en 90/90-18 et 110/90-17. Le freinage ABS est servi par deux simples disques de 265 mm et 220 mm. Avec une hauteur de selle culminant à 740 mm, les motos sont accessibles à tous les gabarits, tout en restant modernes a minima (éclairage LED, écran analogique avec affichage digital).

Reste à connaitre le prix des deux machines, qu’on imagine déjà entre 5000 et 6000 euros. Plus d’infos à l’EICMA en novembre prochain ?

Kawasaki W800 et W1 650 : nos émissions

Kawasaki W230 et Meguro S1 2025 : fiche technique

Moteur :

Monocylindre 4 temps à refroidissement par air

Cylindrée : 233 cm³

Alésage x course : 67 x 66 mm

Système de distribution : Simple arbre à cames en tête, 2 soupapes

Système d’alimentation : Injection Ø 32 mm x 1

Système de démarrage : Electrique

Performances & Transmission :

Puissance maximale : 18 ch @ 7 000 tr/min

Couple maximal : 18,6 Nm @ 5 800 tr/min

Transmission : 6 rapports

Entraînement final : Par chaine

Freins & Suspensions :

Frein avant : Simple disque 265 mm, étrier double-pistons

Freins arrière : Simple disque de 220 mm, étrier simple piston

Suspension avant : Fourche téléscopique de 37 mm

Suspension arrière : Doubles amortisseurs, précharge réglable

Châssis & Dimensions

Type de cadre : Double berceau, acier

Chasse : 99 mm

Débattement de la roue avant : 117 mm

Débattement de la roue arrière : 95 mm

Pneu avant : 90/90-18M/C 51S

Pneu arrière : 110/90-17M/C 60S

Empattement : 1,415 mm

Garde au sol : 150 mm

Capacité de carburant : 12 litres

Hauteur de selle : 740 mm

Poids tous pleins faits : 143 kg