Si le marché des trails et des roadsters dominent le marché, ce serait trop vite oublier le vent (toujours) en poupe chez les petites néo-rétro accessibles ! Royal Enfield, Mash et récemment BSA et Triumph se disputent le marché en Europe, au point de motiver Kawasaki à se lancer dans l’arène. Destinées aux marchés asiatiques, les Kawasaki W 230 et Meguro S1 rejoindraient le marché allemand en 2025... avant d’arriver chez nous ?

Deux motos et un petit mono de 19,5 ch

Plus ou moins dans la lignée de la gamme 350 Royal Enfield et proches des feu Kawasaki Estrella, les W 230 et Meguro S1 sont propulsées par un monocylindre refroidi par air de 233 cm3, développant 19,5 ch à 7600 tr/min et 20 Nm de couple à 6100 tr/min. Il est associé à une boite 6 rapports. Ce n’est clairement pas un foudre de guerre, mais attendons de connaitre le poids de la machine...

La partie cycle se compose d’un cadre et d’un bras oscillant en acier, suspendus par deux amortisseurs et une fourche télescopique. La liaison au sol est assurée par une jante de 18 pouces à l’avant et une jante de 17 pouces à l’arrière, chacune équipée d’un freinage à disque avec ABS. Modernité oblige, la moto reçoit un éclairage LED et deux compteurs avec un écran numérique.

Reste à attendre plus de précisions sur l’ensemble des caractéristiques techniques des deux machines.

Kawasaki W1 650, notre émission