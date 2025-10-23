Kawasaki vient de faire son retour dans le cercle des gros roadsters crapuleux : la marque d’Akashi avait d’ailleurs quasiment initié le genre avec la Z1000 de 2003, sans même parler de la 900 Z1 de 1972 ! Pour ce faire, il a globalement dépouillé une Ninja 1100 SX, le roadster conservant la base technique de la routière.
Cadre, bras oscillant et moteur sont identiques sur ces deux déclinaisons, Kawasaki s’étant contenté de rhabil- ler l’ensemble avec les éléments de design “Sugomi” chers à la marque. Par rapport à une Z900, la Z1100 paraît cependant un peu plus volumineuse, même si l’empattement de la 900 (donné à 1450 mm) est un tantinet plus grand que celui de la 1100 (1440 mm).
La Z conserve bien entendu le package électronique de la Ninja, à savoir une centrale IMU à six axes, des cartographies moteur, un régulateur de vitesse et un shifter up & down. Le tableau de bord TFT couleur, assez lisible, est commun à de nombreux modèles Kawasaki.
La Z1100 sera disponible en deux versions, une standard (11 999 euros), et une SE (13 799 euros), qui offre en plus un amortisseur arrière Öhlins S46, des étriers Brembo M4.32 actionnés par du fluide transitant par des durits tressées, ainsi que des jantes vertes qui permettent de l’identifier au premier coup d’œil.
En complément de la Z900
Un roadster puissant et coupleux, c’est toujours sympa à rouler comme à arsouiller. Et nul doute qu’avec un moteur plein à tous les régimes tout en sachant rester rageur dans les tours, dans la grande tradition Kawasaki, cette Z1100 sera très certainement réjouissante une fois le guidon en main.
On ne peut toutefois s’empêcher de penser que, par rapport à une Z900, il est nécessaire de débourser 2 000 € de plus, à finition équivalente, pour “ne gagner” que 11 ch et 16 Nm de couple. Une différence qu’il sera assez difficile à cerner au quotidien, tant la Z900 assure déjà parfaitement cette tâche. Est-ce que l’écart de couple sera si sensible ? Est-ce qu’il faudra atteindre un rythme déraisonnable pour identifier les nuances ?
Le comparatif entre les 900 et 1100 sera probablement riche d’enseignements. De même, la Z1100 trouvera sur son chemin tant la Suzuki GSX-S1000 (152 ch, 13 599 €) que la très offensive Honda Hornet 1000 (152 ch et 10 599 € ou 157 ch et 11 799 € en version SP), deux redoutables concurrentes.
Gageons que la Kawasaki saura répliquer par une finition irréprochable, ainsi qu’une homogénéité difficile à prendre en défaut. Réponse bientôt, car la machine sera disponible incessamment sous peu dans les concessions, et son essai est imminent.
La Kawasaki Z1100 en bref
• 4-cylindres en ligne de 1 099 cm3
• 135 ch et 113 N.m
• Version SE auxpériphériques plus haut de gamme
• Centrale IMU à six axes
• Cadre et bras oscillant
en aluminium
• Tableau de bordTFT couleur
• 4 modes de conduite