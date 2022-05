Comme souvent, notre émission un apéro avec Motomag nous détaille le patrimoine de la moto et ses modèles emblématiques. Après la Honda CB750 Four, c’est la Kawasaki 900 Z1, autre 4 cylindres japonais anthologique des années 70, dont il est question.

Kawasaki 900 Z1 : l’autre révolution de la moto japonaise

Spécialiste du moteur 2 temps dans les années 70, la 900 Z1 est le première moto 4 temps de Kawasaki. Elle est propulsée par un puissant 4 cylindres (pour l’époque du moins !) et cherche à faire de l’ombre à la star de l’époque, la Honda CB750 Four. Philippe et Axel reviennent sur son histoire en vidéo.