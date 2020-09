Vous rêvez d’assister à la manche française 2020 du championnat du Monde de Moto ? C’est l’occasion de voir les tops pilotes mondiaux s’affronter sur la célèbre piste du Mans et de soutenir les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo.

Pour avoir une chance de remporter l’une des places mises en jeu par Moto Magazine / motomag.com, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous.

Un tirage au sort permettra de choisir, parmi nos abonné(e)s au mensuel, les heureux élus qui recevront une entrée « Enceinte Générale ».

A vos claviers !

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site du Grand Prix de France Moto ici

Compte tenu de la situation liée au Covid , la course pourrait se disputer à huis-clos.

Néanmoins, l’organisateur de l’évènement, Claude Michy et toute son équipe, appuyée par la Dorna et la FIM font un travail considérable pour accueillir du public. Pour l’instant, la jauge est limitée et l’accès possible au public uniquement le dimanche. Nos gagnants seront donc des spectateurs plus que privilégiés.

