Après les Panigale V2 et Multistrada V2, c’est au tour de la Multistrada V2 2025 d’être dévoilée par Ducati.

Comme ses sœurs sportive et roadster, elle est propulsée par le nouveau bicylindre en V à 90° de 890 cm3, développant 115 ch à 10 750 tr/min et 92 Nm de couple à 8 250 tr/min (70 % du couple disponible à 3 500 tr/min). Il est associé à une boite 6 aux deux premiers rapports raccourcis, conjuguée au shifter Ducati Quick Shift 2.0 installé de série. La moto sera proposée en version A2.

Ducati Multistrada V2 2025 : plus légère, plus ergonomique, plus efficace ?

Si l’on compare la Multistrada V2 2025 avec le précédent millésime, d’important changements sont à noter. A commencer par le poids, de seulement 199 kg à sec (202 kg sur la V2 S). Le moteur plus léger, le nouveau cadre monocoque en aluminium, le cadre en treillis arrière et le bras oscillant en aluminium favorisent ce résultat.

Et que dire du nouveau look ? Affiné, plus agressif, il offre une meilleure protection, une meilleure aérodynamique et même une visibilité accrue grâce au nouvel éclairage LED et ses clignotants intégrés. Les prises d’air latérales orientent les flux d’air vers les jambes du pilote, tandis que la nouvelle bulle se veut plus protectrice.

La selle - ajustable sur 830 ou 850 mm - est redessinée pour un meilleur confort. A noter que la Multistrada V2 S 2025, grâce à ses suspensions semi-active DSS couplées à sa fourche avant Marzocchi, permet d’abaisser la hauteur de selle à 790 mm. Sur la V2 "standard’, des selles de 870 ou 810 mm sont également disponibles en option.

Le freinage est assuré par Brembo, avec deux disques avant de 320 mm et un disque arrière de 265 mm. La liaison au sol est assurée par des jantes de 19 et 17 pouces chaussées par des pneus Pirelli Scorpion Trail.

Coté techno, la Ducati Multistrada V2 2025 fait figure de modèle du genre. On y trouve 5 modes de conduite (Sport, Touring, Urban, Enduro et Wet), un ABS sur l’angle, un régulateur de vitesse, une prise USB sur le compteur TFT de 5 pouces, un contrôle de traction (DTC), un anti-wheeling (DWC), et un contrôle du frein moteur (EBC).

Ducati Multistrada V2 et V2 S 2025 : prix et disponibilités

La Ducati Multistrada V2 2025 débarquera en concessions en janvier 2025, au prix de 16 490 euros. La V2 S 2025 quant à elle, sera proposée contre 19 190 euros. Pour les plus baroudeurs, notez qu’une version "Travel" sera également commercialisée au prix de 20 490 euros. En plus de tout le reste, celle-ci se dote de poignées chauffantes, d’une béquille centrale et de valises latérales.