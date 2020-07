Du 7 juillet au 15 août 2020, Zero Motorcycles lance « Upgrade To Electric ». Ce programme consiste en l’attribution d’une prime à l’achat de 1000 € à valoir sur l’achat d’une SR/F ou d’une SR/S, les deux dernières motos dévoilées par le constructeur californien.

Avec ce geste, Zero souhaite encourager les motards à « passer le cap » de l’électrique.

Les aides complémentaires

Ce bonus accordé par le Californien est cumulable avec les différentes aides françaises (nationales, régionales et/ou municipales) destinées à favoriser l’achat de véhicules électriques.

Le « bonus écologique » est la première à laquelle peuvent prétendre les motards. Cette aide de l’État se monte à 250 € par kWh ou à 27 % du prix du véhicule dans la limite de 900 € pour une moto. Toutes les Zero vendues entre 2017 et 2020 y sont éligibles.

La seconde aide, accessible uniquement aux professionnel(le)s, est variable d’une région à l’autre. L’Île-de-France par exemple, accorde aux entreprises (50 salariés maximum) une aide pouvant atteindre 3 000 € selon la capacité de la batterie. Les machines équipée d’une batterie de 7.2 kWh peuvent prétendre à 1 500 € de subvention, celles équipées d’une 14,4 kWh peuvent prétendre à 3000 €.

Le montant total de la remise sur l’achat d’une SR/S et SR/F, pour les professionnel(le)s donc, sera compris entre 3 400 € et 4 900 €.

Les particuliers devront « se contenter » de 1 900 € (bonus écologique + bonus Zero).

Pour mémoire une SR/S coûte 21 720 € en version de base, une SR/F 20 970 €.

Une alternative responsable

Umberto Ucelli, directeur Zero Motorcycles Europe, explique l’importance d’une transition vers l’électrique : « Au sortir de cette période de confinement, ce sont non seulement nos modes de vie, mais également nos modes de déplacement qui ont été bouleversés et remis en question. La pollution sonore, atmosphérique, les conditions de circulation en ville… Autant de sujets émergents qui sont maintenant sur le devant de la scène en Europe et tout particulièrement dans les grandes agglomérations françaises. Pour nous, rouler en électrique fait partie de la solution. C’est (...) s’assurer que d’ici deux à cinq ans il sera toujours possible de circuler avec son deux-roues quelle que soit l’évolution de la législation. »

Le directeur de la branche européenne du constructeur américain fait ici référence au planning d’éradication des véhicules thermiques de nos villes souhaitée par les politiques. Si nous connaissons déjà depuis longtemps celui mis en place par la Métropole du Grand Paris, ceux des autres ZFE (Zones à faibles émissions) ne devraient pas tarder à être connus dans le sillage de la « vague verte » des municipales de juin 2020.