Moteur probablement caractériel

Bonne nouvelle, cette Guzzi « TT » utilise le moteur atypique et caractériel des customs V9. Gonflé à bloc, ce V-twin à 90° refroidi par air reçoit de nouvelles soupapes, des pistons plus courts, un embiellage allégé et une admission plus imposante. Il voit sa lubrification revue et atteint désormais près de 80 chevaux. La valeur de couple est aussi intéressante puisqu’elle devrait se situer aux alentours de 8 m.kg autour des 3000 tr/min : des chiffres largement suffisants pour un trail à échelle humaine, utilisable dans toutes les conditions.

Compromis pour la ville et pour les champs

La partie cycle est constituée d’un nouveau cadre en acier tubulaire utilisant l’imposant moteur comme élément rigidificateur. La transmission par cardan, cher à Guzzi a été conservé, mais le bras oscillant italien a été revu pour plus de rigidité et pour mieux encaisser le grand débattement des suspensions réglables. La jante avant est en 19 pouces, pour offrir un bon compromis entre agilité et franchissement dans les chemins escarpés. Enfin, le freinage est confié à Brembo et dispose d’une fixation radiale à l’avant : du beau matériel pour freiner environ 240 kilos tous pleins faits.

De l’électronique ma non troppo

Sans jouer la carte du tout électronique, les suspensions n’étant pas connectées, cette Guzzi devrait néanmoins profiter d’un régulateur de vitesse, d’une instrumentation TFT et de différents modes moteur. L’éclairage utilise aussi les Led et inclut une jolie signature en forme d’aigle pour signaler la moto le jour.

Tarif à venir

D’un point de vue ergonomique, un rapide saut sur la moto en statique sur le salon de Cologne nous laisse penser que la selle offre un excellent confort… Quant à la protection, elle est probablement perfectible, faute de bulle réglable. Le tarif n’a pas encore été communiqué par la firme italienne, mais nous parions sur le fait qu’elle se placera sur le même créneau que la reine du segment, la Honda Africa Twin, vendue actuellement autour des 12 000 €.

Fiche technique

Moteur : bicylindre à 90° refroidi par air et huile 4T, 2 soupapes par cylindres. Cylindrée : 859 cm3. Puissance maxi : 80 ch à 8400 tr/min. Couple maxi : 8 m.kg à 3400 tr/min. Alim./dépollution : injection/Euro 4. Boîte de vitesses : 6 rapports. Transmission finale par chaîne. Frein Av (étrier à x pist.) : 2 disques (4 opp.). Frein Ar : 1 disque (2 opp.). Pneus Av-Ar : 120/70-19 - 190/55-17. Réservoir (réserve) : nc litres (nc). Poids à sec : nc kg. Hauteur de selle : nc mm. Coloris : nc. Garantie : 2 ans pièces et M.O., assistance

Tarif : 12 000 € (estimation)