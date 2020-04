« Reportage sur l’édition 2019 du KTM Adventure Rally »

(voir la vidéo ci-dessus, extraite de notre chaîne YouTube)

Vous avez envie d’enfourcher votre moto pour partir à l’aventure ? Nous aussi. En attendant la fin du confinement, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir le reportage de notre journaliste essayeur François. Il vous emmène en Bosnie sur le KTM Adventure Rally, grand rassemblement de la marque autrichienne pour ses fans et leur machine. François, GoPro vissé sur le casque, vous embarque à la découverte de la région au guidon de la KTM 790 Adventure (également essayée ici) !



Retrouvez toutes nos vidéos reportage ici !

« Film Burn-Out, rencontre avec le chevalier de Groland (Serge Nuques) »

Une idée de film moto à voir en vidéo, ça vous dit ? Si vous ne l’avez pas encore vu, le film Burn Out, réalisé par Yann Gozlan, est à découvrir. Pour vous en convaincre, nous vous proposons une rencontre avec Monsieur Serge Nuques, la doublure motard du film. Une interview originale réalisée par l’équipe de Moto Magazine dans le cadre de notre émission Moto Expresso. Sensations fortes garanties !



« Dans les traces de Valentino »

Si vous interrogez n’importe quel pilote sur sa recette pour aller vite, les termes « feeling » et « contrôle » reviendront immanquablement. Savoir maîtriser la puissance de sa moto, ses glissements et ses trajectoires, sont des atouts majeurs pour quiconque vise un podium. Dans le nord de l’Italie Valentino Rossi a créé le Motor Ranch VR46, une piste de terre battue sur-mesure avec deux ovales et un circuit de TT. Elle permet aux coureurs de la VR46 Academy et au Doctor himself d’affuter leur maîtrise du guidon en permanence !



« Tuto gel hydroalcoolique avec les frères Marquez »

Eh bien non, vous ne rêvez pas ! Les frères Márquez, Marc et Alex , vous proposent un tuto, non pas sur l’art de la trajectoire, mais sur la fabrication de gel hydroalcoolique. C’est original et c’est fait avec beaucoup d’humour. À regarder !



« Revivez le GP de France Moto de 1974, sur le circuit de Charade (Clermont-Ferrand) »

Les beaux jours annoncent traditionnellement la reprise de la saison de la moto et plus particulièrement du MotoGP. Malheureusement, il va falloir attendre encore un peu cette année. Pour vous aider à patienter, voici un petit focus sur le GP de France Moto de 1974, sur le circuit de Charade à Clermont-Ferrand. Un film de Jacques Liautard, tourné en super 8. Gazzz :



« À tombeau ouvert sur le Dirt Park hongrois avec Tim Gajser »

Tim Gajser, pilote moto slovène triple champion du monde de motocross, vous propose un tour complet en embarqué sur sa Honda.

Je ne sais pas vous, mais moi, dès la fin du confinement je me mets au motocross ! :





[(Vous avez des vidéos ou des liens à partager, n’hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact.)]