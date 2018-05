Un jouet pour parc de loisirs

À ses origines, le Honda Monkey n’était pas destiné à poser ses roues de 5 pouces et son cadre rigide sur route ouverte. Conçue en 1960, cette mini-moto de 49 cm3 s’adressait aux jeunes visiteurs du parc de loisirs japonais Tama-Tech. Le charme de ce « jouet » n’a pas tardé à s’étendre aux parents pour lesquels Honda a dévoilé un premier modèle homologué en 1963, d’abord destiné aux marchés européens et américains. Il doit notamment son succès à son minimalisme qui permettait de l’arrimer facilement à l’arrière d’un camping-car pour disposer d’un engin ludique une fois arrivée à destination. Le Monkey jouit d’un fort capital sympathie. Sa bouille tout en rondeur et son côté jouet y sont pour beaucoup, deux traits judicieusement conservés par Honda pour ce nouveau modèle 2018.

Bonhomme

Pas question en effet de dénaturer l’esprit Monkey en le remettant au goût du jour. À l’instar des versions antérieures, le nouveau Monkey affiche compacité et rondeurs. Des pneus ballons à la selle, en passant par le réservoir, les lignes tendues n’ont pas cours ici. Le Monkey se présente comme une moto bonhomme, susceptible d’allumer les sourires des passants comme y parvient très bien une autre petite 125, la Honda MSX, toujours au catalogue du constructeur.

Esprit es-tu là ?

Par rapport aux versions initiales, le Monkey 2018 a fait de nombreuses concessions à la modernité grâce auxquelles il devrait afficher une tenue de cap et un confort nettement améliorés par rapport à la version 5 pouces de 1961. Le Monkey moderne se distingue donc par ses jantes de 12", sa fourche inversée, son freinage ABS, son moteur injecté ou encore son éclairage à Led. Nul doute que cette bouille devrait faire mouche auprès des jeunes urbains soucieux de se déplacer en ville avec plus de style que n’en offre un scooter. Reste à connaître son tarif et sa date de disponibilité, deux informations que n’a pas encore communiquées Honda.

Fiche technique

Moteur : monocylindre 4T à refroidissement par air, simple ACT, 2 soupapes

Cylindrée : 124,9 cm3 (52,4 x 57,9 mm)

Puissance : 9,3 ch à 7 000 tr/min

Couple : 11 Nm à 5 250 tr/min

Boîte : 4 rapports

Réservoir : 5,6 litres

Hauteur de selle : 775 mm

Poids tous pleins faits : 107 kg

Pneus Av & Ar : 120/80-12 & 130/80-12

Freins Av : simple disque flottant ø 220 mm ABS

Freins Ar : simple disque ø 190 mm

Coloris : rouge, jaune, noir