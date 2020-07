Paris 2020… Les films d’anticipation l’avait prédit : la ville est prise d’assaut par les vélos, les routes se dégradent, les espaces entre les files de voitures s’amenuisent et les bouchons se multiplient… Bref, traverser la ville au guidon d’un custom, pieds en avant, est devenu mission impossible. Impossible ? Pas pour la petite Honda CMX !

La vraie moto de rebelle, celle qui résiste à l’inflation du trafic et continue à se faufiler en ville aux heures de pointe, ce serait donc elle ? Affirmatif ! Avec ses lignes post-apocalyptiques qui lui donne des airs de BMX à moteur (façon, MBK « Crazy » ou Peugeot 103 country, pour les amateurs de bizarreries), la petite Honda mélange les genres. Pneus ballon de bobber montés sur jantes de 16 pouces, réservoir « peanut » façon Harley Sportster (11,2 litres), phare rond à leds surmonté d’un saute-vent, selle courte et garde-boue rasant rappelant l’Indian Scout. Il n’y a guère que son moteur compact - un twin parallèle de 471 cm3 à refroidissement liquide - qui choque visuellement dans cet ensemble. C’est pourtant lui qui fait le sel de cette machine, et la rend si facile.

Roadster Inside

A2 natif (45 ch.), issu d’un roadster basique (le CB 500 F), il compte parmi les berlingots les plus faciles à appréhender dans la production actuelle. Suffisamment coupleux avec 4,5 m.kg à 6 000 tr/min, il diffuse juste ce qu’il faut de « Good-Vibe » twinesque. Ses vocalises émanant d’un, disons-le, disgracieux tube noir mat n’ont pas l’aura de celles d’un V-twin US, mais ce moteur présente l’avantage de satisfaire à la norme Euro 5, et offre des relances assez dynamiques, grâce à un poids contenu. Il est désormais équipé d’un embrayage à glissement assisté, qui procure une grande souplesse au levier, et toujours d’une boite de vitesses particulièrement douce au pied. Enfin, ses 190 kg tous pleins faits sont un réel avantage dans le monde des customs au moment de le relever de la latérale.

Cruising facile

Installé à son guidon, la position s’avère tout aussi reposante : buste droit, bras repliés à 90° vers le guidon légèrement relevé et pieds pile dans l’axe des genoux. Le conducteur prend finalement une posture typée « routière ». Seules l’assise très basse, à 690 mm du sol, et les pieds très légèrement avancés rappellent le monde du custom.

D’une maniabilité étonnante et braquant court, la CMX Rebel est un vrai… vélo, malgré son pneu avant ballon. La direction reste aussi précise et les suspensions revues (cartouche d’azote dans les combinés arrière, profil des butées, tarage plus ferme des ressorts) ne talonne quasiment plus malgré leur faible débattement. Notons enfin que la garde au sol est raisonnable pour le genre et que le freinage à simple disque à l’avant s’avère progressif, et bien accordé avec l’arrière.

Verdict

Pa rapport à sa devancière, la Rebel 2020 voit son prix augmenter de 500 € sans raison évidente et la « Special Edition » dépasse aujourd’hui les 7 000 € avec son saute-vent et sa selle gaufrée (contre 6 799 € pour la version standard). Face à une Benelli 502 C suréquipée et vendue 6 399 €, elle a sans doute un peu de mouron à se faire… Mais sa légèreté et sa facilité de prise en main en font toujours la princesse des petits customs pour débuter.

La fresque en arrière plan se situe à Boulogne Billancourt. Elle est l’œuvre de Tito/Mulk.