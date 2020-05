Nos motos ont elles aussi probablement souffert du confinement. Avant de les réinstaller dans leur rôle de dévoreuses d’asphalte, quelques vérifications rapides s’imposent. Pour commencer, procéder à un petit nettoyage (voir ici notre tuto vidéo). Cette phase préliminaire permettra de redonner toute sa splendeur à votre monture mais aussi d’en déceler les éventuelles failles en scrutant ses moindres recoins pour en évacuer la poussière accumulée mais aussi pour s’assurer qu’aucun suintement d’huile n’est apparu. Cette première approche est aussi l’occasion de vérifier que tout l’éclairage est fonctionnel (feu-stop et clignotants compris) et de jeter un œil aux niveaux d’huile, de liquide de refroidissement et de frein sans oublier les incontournables graissage et tension de chaîne. Ultime étape avant de s’élancer pour une journée de plaisir motorisé : contrôler la pression des pneus.

Comme au sortir d’un hivernage

Gardez également à l’esprit que vous avez logiquement très peu roulé pendant ces 2 mois et qu’il faut un peu de temps pour que les réflexes indispensables à la conduite d’une moto se réinstallent. C’est ce que résume la Mutuelle des motards en une phrase : « Tout ce qui était naturel jusqu’à hier doit être réfléchi aujourd’hui pour le redevenir. » Les motards, perçus comme des « supercalculateurs » par le sociologue du risque Marc Camiolo, doivent analyser une multitude de paramètres pour sécuriser leurs déplacements. Cette vigilance de tous les instants doit être encore renforcée à l’heure du déconfinement qui verra également de nombreux automobilistes reprendre le volant après avoir été eux aussi contraints à une longue pause. Sans oublier tous ces conducteurs occasionnels de peu d’expérience qui se remettront au volant de crainte d’être contaminés dans les transports en commun.

Gare aux canards

La Mutuelle attire également l’attention des amateurs de 2-roues sur le fait que les routes, très peu fréquentées et entretenues pendant ces 2 mois, peuvent elles aussi réserver des surprises sous forme de graviers ou de branches d’arbre. Sans oublier ces animaux qui, à la faveur de l’arrêt de la circulation routière, ont gagné du terrain sur les villes et leurs voies de circulation. Et si le retour de ces animaux sauvages en centre urbain - largement relayé en vidéo sur les réseaux sociaux - nous faisait sourire à l’heure du confinement, il est très probable que nous trouvions cette migration moins amusante lorsque nous y serons confrontés sur la route.

Mesures de distanciation

Pour un retour apaisé sur les routes, il faut donc continuer à observer les règles de distanciation sociale auxquelles l’ensemble de la population est désormais habitué. Pour des trajets en toute sécurité, veillez donc à garder vos distances avec les autres usagers. « Poursuivre une approche solidaire et bienveillante, respecter les règles, être prudent, tout ce que nous avons réussi en restant chez nous, continuons à l’appliquer sur les routes » conseille la Mutuelle des motards.