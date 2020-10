Volte-face

À peine annoncée, déjà supprimée.

La taxe mentionnée dans le Projet de loi des finances (PLF) 2021 qui se serait traduite par une augmentation du prix du SP95-E10 ne verra pas le jour. Le texte, débattu à l’Assemblée nationale, prévoyait de mettre un terme à la moindre taxation dont bénéficiait ce carburant depuis 2016 afin d’en dynamiser l’usage. Aujourd’hui, alors qu’il est plébiscité par les Français, le gouvernement envisageait de modifier la TICPE (Taxe intérieure de consommation des produits énergétiques). Concrètement cela se serait traduit par une augmentation d’1 centime d’euro sur 2 ans, soit 0,5 centime d’euro par an et par litre de SP95-E10. Pour un réservoir de 15 litres, le plein d’une moto aurait donc été facturé 7,5 centimes d’euro de plus. Pas bésef certes mais en totale contradiction avec la promesse du gouvernement, prise suite au mouvement des Gilets jaunes, de ne pas augmenter la taxation sur les carburants avant 2022.

L’annonce de cette « nouvelle taxe » risquait effectivement d’être très mal perçue à l’heure où la crise sanitaire et les questions de pouvoir d’achat demeurent au cœur des préoccupations des Français. Cette hausse était également pointée du doigt par les professionnels du secteur qui précisent que les 10% d’éthanol présent dans l’E10 sont produits en France. La filière française du bioéthanol représente 8 900 emplois, et bien plus avec les secteurs associés indique le site du SNPAA (Syndicat national des producteurs d’Alcool agricole).

Argument environnemental discuté

Quant à l’argument environnemental qui voudrait que le bioéthanol soit moins polluant, il reste très discuté. S’il permet de réduire légèrement les rejets de CO2, il augmenterait aussi la consommation de nos motos selon un article de nos confrères de moto80 cité par rtl.be.

Chat échaudé

Plutôt que de risquer de remettre le feu aux poudres, Bruno Le Maire a donc choisi de renoncer à cette nouvelle taxe conformément « aux choix (du gouvernement NDLR) de ne pas augmenter les impôts et les taxes des Français » a précisé le ministre des Finances dans un communiqué.