Est-ce que le port du masque se justifie ?

D’après tout ce que j’ai lu, le virus du SARS-CoV-2 (Covid-19) ne se transmet, jusqu’à maintenant, que par voie oropharyngée* sur une distance de 1 à 2 mètres. C’est ce qui justifie, pour ralentir la propagation du virus, le port du masque et le respect d’une distance d’1 à 2 mètres lorsque l’on discute. Le port du masque est donc pertinent dans un milieu fermé comme une automobile si vous faites du covoiturage par exemple. Si vous êtes avec vos enfants ou votre conjoint, ça n’a plus de sens dans la mesure où vous ne porterez pas le masque en arrivant chez vous.

Et à moto ?

À moto, c’est liberticide et ça n’a absolument aucun sens. Un motard avec un casque, y compris un jet, est suffisamment éloigné de toute autre personne pour éviter une contamination. Seul son passager est proche mais il porte lui aussi un casque et se trouve dans son dos. Il est exceptionnel qu’un motard soit physiquement très proche d’un autre usager. Nos politiques n’utilisent manifestement pas la moto d’où leur grande méconnaissance du sujet. Aucun autre pays d’ailleurs, à ce que j’en sais, n’impose une telle obligation aux 2-roues.

Et à vélo ?

Si on y réfléchit bien, le masque a en effet plus de sens d’un point de vue sanitaire pour des gens à vélo, qui discutent entre eux à moins d’un mètre, ou pour des joggeurs qui courent souvent à 2 ou 3 et peuvent se parler. Je reconnais toutefois sans mal qu’il est très handicapant de faire du jogging ou du vélo avec un masque, ce qui explique sans doute qu’il ne s’impose pas à ses adeptes à Paris. Voilà qui prouve aussi l’incohérence de ces décisions. Il faut bien admettre que depuis le début de cette pandémie, nous n’avons pas été très rationnel du point de vue scientifique ou médical pour gérer la crise du Covid. Nous avons manqué de bon sens.

Le port du masque à moto est-il une nouvelle illustration de ce manque de bon sens ?

Assurément. D’abord il faut bien se rendre compte que mettre un masque sous un intégral est impossible puisque le masque va descendre en enfilant le casque.

Par ailleurs, le masque à moto risque d’augmenter les chiffres de l’accidentologie. C’est dangereux à la fois pour le motard mais aussi pour les piétons et les cyclistes à cause de la buée provoquée par le masque qui empêche de bien voir, encore plus pour les porteurs de lunettes. Sur un freinage d’urgence autant vous dire que les distances d’arrêt vont être rallongées. Il faut bien se rendre compte que cette mesure peut être source d’accidents graves impliquant des piétons et des cyclistes. Elle ne doit pas perdurer dans l’état.

*partie moyenne du pharynx qui communique avec la bouche

