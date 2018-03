Véritable icône du roadster sportif depuis 1994 (ah, la T 301, quel engin !), la Triumph Speed Triple n’en finit plus de nous charmer et d’offrir ce tempérament si particulier propre aux moteurs 3 cylindres. Avec ce nouveau millésime, Triumph continue de faire perdurer le mythique patronyme « Speed Triple » avec la « RS », soit la plus aboutie et la plus performante des « Speed » à ce jour.

Embarquez avec Axel, notre chef des essais, pour une présentation très dynamique avec des morceaux de route et de circuit dedans.