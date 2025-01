Si une partie des ZFE (Zones à Faibles Emissions) ont été rebaptisées "Territoires de vigilance" grâce à leurs seuils de pollution inférieurs à la limite établie par le gouvernement (40 μg/m3 de NO2), d’autres n’ont pas eu cette "chance" : les métropoles de Paris, Lyon, Grenoble et Montpellier (ces deux dernières étaient pourtant classées Territoire de vigilance en 2024 !) voient leurs règles se durcir cette année, avec l’exclusion des véhicules classés Crit’Air 3, soit 1,8 million de véhicules au total. Les préconisations du Sénat sont sans doute passées aux oubliettes...

Mis à part la ZFE de Montpellier qui, grâce aux actions de la FFMC 34, ne concerne pas les motos, l’ensemble des motos et scooters commercialisés avant 2007 sont interdits de circuler dans les métropoles précitées en semaine, du lundi au vendredi, de 8h à 20h. En revanche, les métropoles de Marseille, Rouen et Strasbourg, passées en territoires de vigilance, ne sont plus concernées par ces renforcements : dans leurs périmètres, seuls les véhicules classés Crit’Air 4, 5 et non classés sont visés... pour l’instant !

Des dérogations existent pour les "petits rouleurs" (maximum 52 jours par an à Lyon et 24 jours par an dans le Grand Paris), les personnes en situation de handicap et les véhicules exemptés pour intérêt général. Des mesures qui seront de toute façon insuffisantes pour les foyers modestes, dépendant de leur véhicule au quotidien.

SI le gouvernement annonce ne pas verbaliser cette année (une période "pédagogique" (sic) ), il en sera visiblement tout autre en 2026, avec la mise en place de la sanction automatique par vidéo (vidéoverbalisation). Une bombe sociale à retardement ?

30 nouvelles ZFE en 2025

2025 c’est aussi, comme prévu par la loi Climat et Résilience l’ajout de 30 nouvelles ZFE aux 12 déjà existantes. Elles concernent les métropoles et agglomérations de plus de 150 000 habitants : Amiens, Angers, Annecy, Annemasse, Avignon, Bayonne, Béthune, Bordeaux, Brest, Caen, Chambéry, Dijon, Douai Lens, Dunkerque, Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Metz, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nîmes, Orléans, Pau, Perpignan, Rennes, Toulon, Tours et Valenciennes.

Sur ce tableau de la LDC, "OK" correspond aux ZFE en vigueur au 8 janvier 2025

Dans ces villes, seuls les véhicules Crit’Air 5 et / ou non-classés (deux-roues commercialisés avant 2004) sont visés par la mesure... En attendant un durcissement des exclusions, comme à Paris ou à Lyon ? Elles rejoignent les 12 ZFE actuellement en place : Paris, Lyon, Rouen, Reims, Strasbourg, Grenoble, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand.

Pour rappel, les deux-roues motorisés ne sont pas concernés par les ZFE de Montpellier, Reims, Nice, Saint Etienne et Clermont Ferrand. Et selon les infos récoltées par la FFMC 64, les textes des agglomérations de Lille, Nancy, Dijon, Annemasse, Tours, Caen et Chambéry ne concernent, à l’heure actuelle, pas les 2RM.

