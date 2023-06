Et voici notre seconde émission consacrée à notre roadtrip en side-cars dans le désert des Bardenas en Espagne, à 2h de Biarritz ! En plus de vous faire découvrir ce superbe lieu, chaque membre de l’aventure s’exprime sur cette expérience en side-cars, avec les Changjiang CJ 650 Pekin Express, Mash Black Side et Ural Ranger 2WD.