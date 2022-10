L’équipe de Moto Magazine est actuellement au salon de Cologne (Intermot 2022). Si les nouveautés apparaissent au compte goutte (voir notre présentation de la Honda CB750 Hornet 2023), d’autres informations ont leur importance. Chez Royal Enfield par exemple, la Hunter 350 a désormais ses tarifs !

Royal Enfield Hunter 350 : à partir de 4490 euros

La Hunter 350 parachève le triptyque des petits monos longue course de Royal Enfield (20,2 ch à 6100 tr/min pour 27 Nm de couple à 4100 tr/min), amorcé par la Meteor 350 puis prolongé par la Classic 350.

Plus urbaine et moderne d’apparence, elle sera sans doute moins clivante que les segments exploités par ses grandes soeurs (custom et classique). Un futur succès pour les motardes et motards cherchant une moto calibrée pour les trajets quotidien ?

En tout cas, le tarif d’entrée est finalement inférieur à nos prévisions. Alors qu’Axel supposait un prix d’environ 5000 euros dans son essai (voir le Moto Magazine n°389), la moto s’affiche finalement 4490 euros dans les coloris Blanc (Dapper White), gris/vert (Dapper Ash), gris/noir (Dapper Grey). Les 3 autres livrées (noir, bleu et rouge) gonflent le prix à 4 590 euros. Des tarifs plutôt bien placés, n’est-ce pas ?