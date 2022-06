Le Piaggio Mp3 est incontestablement l’un des best-sellers des zones urbaines depuis son apparition en 2006. Roi des 3-roues et du commuting depuis lors, les Peugeot Metropolis et autres Yamaha Tricity peinent à lui faire de l’ombre. Le nouveau Kymco CV3 arrivera-t-il à l’éjecter du podium ? Au regard de ce nouveau millésime 2022, rien n’est moins sûr.

Piaggio MP3 530 HPE Ecxlusive 2022 : un design revu

Si l’on pouvait reprocher l’esthétisme vieillissant du Piaggio MP3, c’est désormais de l’histoire ancienne. Les version 2022 des 400 et 530 se veulent plus modernes, avec des lignes plus anguleuses qui amélioreraient aérodynamisme et stabilité. Les nouveaux phares et clignotants leds ornent une carrosserie plus large et protectrice. Même topo pour le train arrière, qui suit la même rénovation. Dorénavant, la plaque d’immatriculation est déportée sur le bras oscillant.

Piaggio MP3 530 HPE Exclusive 2022 : de 500 à 530 cm3

Coté moteur, la cylindrée augmente mais développe une puissance identique (44 ch) à la précédente version. Piaggio précise tout de même que son nouveau monocylindre HPE (High Performance Engine) offrira plus de couple et une meilleure souplesse de conduite, le tout secondé par 3 cartographies moteur (Confort, Eco et Sport). Pour les specs complètes, il faudra encore patienter un peu...

Piaggio MP3 530 HPE Exclusive 2022 : une technologie de pointe

Mais là où tout change, c’est du coté de la technologie embarquée. Le Piaggio MP3 530 est le premier scooter à recevoir le système ARAS (Advanced Rider Assistance System), qui détecte les angles mort, assiste le changement de voie et alerte en cas de collision. Tous ces agréments s’afficheront sur le nouvel écran TFT couleur de 7 pouces, compatible avec la plateforme Piaggio MIA et son GPS. A cela s’associent un démarrage sans clé, un régulateur de vitesse et une marche arrière avec caméra de recul.

Déjà en précommande, le nouveau Piaggio MP3 530 HPE Exclusive sera disponible fin juin en concession au tarif de 12 999 euros.