L’image restera dans la rétine de tous ceux qui l’ont vue : deux blocs de glace font pare-vent, un feu parvient à survivre dans la tempête et là, sur le lac Baïkal, en plein hiver, un type s’apprête à passer la nuit dans une tente. C’est Hubert Kriegel, qui illustre sa philosophie du voyage, faite de simplicité et de défis à relever, des défis contre soi-même, principalement.

Cercle Arctique, Amérique du nord et du Sud, Sibérie, Mongolie et Asie centrale, Europe, Maghreb et Afrique par la côte ouest, Inde : voici les grandes lignes du voyage d’Hubert qui a passé plus d’une dizaine d’années sur la route au guidon d’une R 100 GS attelée, puis d’un side-car Ural.

Une inspiration

Hubert voyageait sans contrainte de temps, racontant son voyage avec des photos pleine d’humanité qu’il mettait sur son site thetimelessride. Quand l’endroit et les gens lui plaisait, il restait, un jour, deux jours, trois semaines, sinon, il passait à l’étape suivante.

Cette nouvelle édition de "un apéro avec Motomag", votre petite friandise moto-culturelle du vendredi soir, lui rend hommage, quatre ans après sa disparition.