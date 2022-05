Le hors-série tourisme vous invite à traverser principalement la France, et découvrir des régions aussi variées géographiquement que différentes culturellement. Mais, voyager, c’est également faire halte. Et le périple ne serait pas parfait si l’on ne pouvait trouver chaque soir un havre de paix, une chambre avec vue sur la mer ou la montagne, une bonne table avec les produits du terroir, tout comme un accueil chaleureux et un endroit où l’on peut laisser sa moto, la nuit, en toute quiétude.

C’est pourquoi Moto Magazine vous propose, depuis de nombreuses années, ses Étapes, près de soixante-dix, réparties dans tout l’Hexagone, qui s’engagent à vous recevoir avec attention et convivialité : hôtels-restaurants, gîtes, campings, chambres d’hôtes, bars...qui répondent à l’attente des motards. Certains hôtes sont parfois, eux-mêmes, motards et prompts à vous indiquer des curiosités locales, voire des routes sympas alentour…

De plus, en fréquentant les Étapes Motomag, vous n’êtes plus un simple consommateur passif, puisque les avis des lecteurs de Moto Magazine contribuent à la qualité de l’offre (commentaire à déposer sur la rubrique de l’étape concernée sur le site de Motomag.com).

Vous reconnaîtrez les Étapes Moto Magazine à l’autocollant millésimé apposé sur leur établissement.

Vous pouvez télécharger ce guide sur votre smartphone où le retrouver sur motomag. com, rubrique Étapes ; et, bien sûr, y donner votre avis.

Dans ce fichier PDF, vous pouvez cliquer directement sur les liens pour envoyer un mail ou visiter le site de l’étape qui vous intéresse.

Alors, n’hésitez plus, programmez vos itinéraires en vous appuyant sur nos partenaires.

Pour télécharger le guide des étapes moto Magazine 2022 cliquer ici