Récemment mise en lumière (par erreur ?) grâce aux photos issues du rassemblement du groupe Pierer Mobility (KTM, Husqvarna, GasGas) prises l’été dernier aux Etats-Unis, la déclinaison "Expedition" de la Husqvarna 901 est enfin dévoilée officiellement.

Pour rappel, la Husqvarna 901 (voir notre essai) est la déclinaison suédoise de la KTM 890 Adventure, un gros trail qui avait fait sensation à la rédaction de Moto Magazine et qui s’en était bien sortie en comparatif (voir notre numéro n°390).

Husqvarna Norden 901 "Adventure R" Expedition 2023

Déclinaison plus aventureuse oblige, Husqvarna a entièrement revu certaines caractéristiques essentielles. Les suspensions de prime abord, désormais siglées WP Xplor à l’avant comme à l’arrière, comme sur la KTM 890 Adventure R 2023. Elles offrent 240 mm de débattement et sont entièrement réglables (compression, détente et précharge).

Comme le suggérait les premières images, la moto revêt bel et bien une livrée bleue inédite aux motifs cartographiques. Mais ce n’est pas tout, car Husqvarna a bien accessoirisé sa machine : poignées et selle chauffante, bulle haute "touring", sacoches de 36 litres de contenance, sabot moteur renforcé et béquille centrale. A cela s’ajoute le logiciel de navigation Turn-by-Turn+ relié à l’application smartphone "Ride Husqvarna Motorcycle", connectée par bluetooth. Le mode Explorer, en option sur la Norden 901 standard, est installé de série sur la Norden Expedition.

Le moteur ne change pas : on retrouve le gros twin de 889 cm3 d’origine KTM. Il développe 105 ch et 100 Nm de couple. L’équipement "standard" de la Norden 901 demeure également sur cette version Expedition, en témoignent son contrôle de traction, son ABS en virage, son embrayage anti-dribble ou encore ses jantes à rayons tubeless chaussées par des pneus Pirelli Scorpion Rally STR. Le réservoir offre toujours 19 litres de contenance.

La Husvarna 901 Norden Expedition sera disponible au mois de mars 2023 au tarif de 16 449 euros.

Husqvarna Norden 901 : notre essai en vidéo