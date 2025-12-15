Fondée en 1942 par Joseph-Armand Bombardier à Valcourt (Québec), l’entreprise invente des véhicules de transport sur neige pour faciliter les déplacements dans les conditions hivernales. L’impulsion lui vient après un drame personnel : le décès de son fils en 1934. La cause fut (en grande partie) due à l’impossibilité d’atteindre un hôpital à cause du blizzard.

En 1937, Bombardier brevète alors l’autoneige B7 en 1937 et lance la motoneige Ski-Doo en 1959, révolutionnant ainsi le mode de transport multi-usage et récréatif. En 1970, l’entreprise rachète le motoriste Rotax, connu plus tard pour avoir motorisé de nombreuses motos et 3-roues (BMW, Buell, Can-Am). Dans les années 1970-1980, Bombardier se lance aussi dans le transport ferroviaire et aéronautique avec l’achat de Canadair (1986), Short Brothers (1989) et Learjet (1990).

Aujourd’hui, Bombardier Recreational Products (BRP) perpétue son héritage d’innovation québécoise tout en restant un fleuron mondial de l’aviation privée.